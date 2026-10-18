"Exigimos justicia": el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

Cecilia Cardoso reclama justicia por la muerte de su pareja, Ian Sampallo, tras un choque en la Ruta 135. Los ocupantes del otro vehículo siguen en libertad.

Cecilia Cardoso rompió el silencio tras la trágica pérdida de su compañero de vida y padre de sus dos hijos. Ian tenía 25 años y estuvo casi un mes internado luchando por su vida. Mientras la familia y la comunidad de Colón se movilizan para pedir celeridad a la Justicia, los ocupantes del otro vehículo involucrado continúan en libertad.

La madrugada del 22 de agosto, alrededor de las 5:20 a. m., Ian Sampallo (25 años) se dirigía a cumplir con su jornada laboral en un frigorífico. Viajaba junto a dos compañeros —el conductor de 32 años, dueño del vehículo, y otro joven de 19— por la Ruta Provincial 135, a la altura del hipódromo de Colón.

El siniestro se produjo cuando un vehículo que transitaba en sentido contrario comenzó a realizar maniobras erráticas sobre el asfalto. Como consecuencia de la colisión entre el Volkswagen Bora y el Volkswagen Gol Trend, todos los involucrados sufrieron heridas de gravedad.

Al recordar los detalles de esa trágica jornada, Cecilia relató: "Ellos iban a trabajar, Ian viajaba con un compañero, el dueño del auto, y con otro muchacho más. Y venía otro auto haciendo zigzag por la ruta. Lo quiso esquivar el conductor del auto, pero no pudo hacer nada".

Asimismo, señaló la grave irregularidad observada en el lugar del hecho por parte de quienes asistieron tras el choque: "Lo que nos han contado compañeros que han estado ahí, que el conductor tenía mucho olor a alcohol en el auto".

Tras el impacto, Ian fue trasladado de urgencia al hospital local con severos traumatismos en la cabeza, donde fue sometido a tomografías y estudios de alta complejidad. Estuvo internado casi un mes luchando por su vida, hasta que se confirmó su fallecimiento el 18 de septiembre.

La pérdida de Ian dejó devastada a una familia trabajadora. Convivía desde hace 7 años con Cecilia, a quien conocía desde hacía una década. Juntos tuvieron dos hijos: una niña de 7 años y un niño de 4. "Él siempre muy alegre, muy compañero. Vivía trabajando", recordó con dolor su compañera.

La causa judicial y la marcha en Colón

A pesar del tiempo transcurrido desde el siniestro, la familia denuncia que el avance de la causa judicial se encuentra frenado. La Justicia de Garantías fijó la entrega de las pericias accidentológicas recién para el mes de noviembre. En tanto, los ocupantes del otro automóvil —un hombre de 37 años y una mujer de 26— permanecen en libertad.

"Nosotros por ahí como familia sabemos lo que sabe la gente y no más de eso", expresó Cecilia. Ante la falta de novedades, la familia, amigos y vecinos organizaron una masiva concentración en la Plaza San Martín de Colón, marchando hasta el Juzgado de Garantías y Transición. La movilización contó con un fuerte respaldo del Sindicato de la Carne y de trabajadores locales.

Con la mirada puesta en el avance del expediente y en las citaciones a testigos, Cecilia concluyó con el deseo que hoy impulsa su reclamo: "Ojalá que todo esto con el tiempo nos dé un poco de paz".