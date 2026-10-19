El crecimiento económico no se mide solamente por el volumen de las inversiones, sino también por su capacidad de traducirse en más producción, empleo y oportunidades. Con ese objetivo, el Gobierno de Entre Ríos impulsa el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), una herramienta que busca generar condiciones favorables para el desarrollo del sector privado.
RINI: hay inversiones por US$ 266 millones y casi 3.000 empleos en Entre Ríos
El RINI reúne 180 proyectos y busca impulsar la producción, ampliar empresas y generar trabajo privado. La industria concentra más de la mitad de las iniciativas.
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Los números del RINI en Entre Ríos
A octubre de 2026, el programa reúne 180 proyectos elegibles, una inversión comprometida de US$ 266,75 millones y 2.930 puestos de trabajo directos. Su implementación está a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico, que conduce Guillermo Bernaudo, a través de la Secretaría de Industria, encabezada por Catriel Tonutti.
Al evaluar la marcha de la iniciativa, el gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que el Estado debe facilitar las decisiones empresariales y generar previsibilidad para quienes apuestan por ampliar su actividad en la provincia.
La dimensión del programa no se limita al volumen de recursos comprometidos. El 77% de los proyectos corresponde a ampliaciones de empresas existentes, mientras que el 23% restante está asociado a nuevos emprendimientos. El dato refleja que una parte importante de las inversiones apunta a fortalecer unidades productivas que ya funcionan en Entre Ríos, con posibilidades de incorporar equipamiento, ampliar instalaciones y aumentar su capacidad operativa.
La industria concentra el 58,3% de los proyectos elegibles, seguida por el turismo, con el 9,2%. La cría de aves y el transporte representan el 7,4% cada uno, mientras que la fibra óptica reúne el 5,5%. También participan actividades como salud, logística, economía circular y producción láctea.
Esta distribución permite observar la apuesta por una matriz productiva con protagonismo industrial y presencia de distintas actividades. Una ampliación puede generar demanda de maquinaria, infraestructura, transporte y servicios, además de abrir oportunidades para proveedores y trabajadores de cada localidad.
Empresas que apuestan a crecer
Dos casos recientes muestran cómo el régimen alcanza proyectos de escalas y actividades diferentes. En Seguí, la empresa Nogopaint recibió la certificación de adhesión al RINI para una inversión superior a los 255 millones de pesos, destinada a ampliar su capacidad productiva mediante infraestructura, maquinaria industrial y vehículos utilitarios.
La firma, que fabrica pinturas y revestimientos y comercializa sus productos en 14 provincias, busca desarrollar nuevos productos y avanzar en sus perspectivas de crecimiento.
Diego Pietroboni destacó que la certificación representa un paso importante para trasladar beneficios a la producción e impulsar los objetivos de expansión de la empresa. Su hermano Carlos, por su parte, explicó el desarrollo de Nogo Caucho, un producto que incorpora material recuperado de neumáticos: cada balde de 20 litros contiene el equivalente aproximado a dos cubiertas recicladas.
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Otro caso es el de Calisa 2, perteneciente al Grupo Motta, en General Racedo. El proyecto contempla una inversión de US$ 45 millones para ampliar la capacidad productiva y fortalecer la inserción de la compañía en los mercados internacionales. La iniciativa se vincula con una de las actividades centrales de la economía entrerriana: la cadena avícola.
Ambos ejemplos muestran que el incentivo puede acompañar tanto el crecimiento de empresas industriales locales como inversiones de mayor escala vinculadas a sectores estratégicos.
Previsibilidad para invertir
El RINI ofrece exenciones de hasta el 100% en determinados impuestos provinciales, con condiciones que varían según el tipo de proyecto. Incluye beneficios en Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos, además de reintegros energéticos, acceso prioritario a garantías del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) y exclusión de regímenes de retención y percepción.
Los beneficios tienen una vigencia de 15 años, prorrogable por otros cinco. El objetivo es ofrecer previsibilidad a empresas que deben planificar inversiones cuyos resultados se desarrollan a lo largo del tiempo.
“El Estado tiene que ser un facilitador de todo este proceso y estas decisiones de inversión”, afirmó Frigerio. La definición sintetiza el fundamento de la política: reducir obstáculos y generar condiciones para que el sector privado invierta, produzca y amplíe sus oportunidades de negocio.
Con 180 proyectos en marcha dentro del régimen, el desafío será transformar los compromisos en inversiones ejecutadas, mayor capacidad productiva y nuevos puestos de trabajo. La evolución de esas variables permitirá medir el alcance del RINI y su aporte concreto al desarrollo económico de Entre Ríos.