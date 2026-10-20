Aprender a manejar la plata también empieza en la adolescencia: Banco Bica presenta BiTeen

Banco Bica presenta BiTeen para acompañar el aprendizaje. Un paquete financiero gratuito para jóvenes de 13 a 17 años que combina herramientas propias con autorización y acompañamiento familiar.

Banco Bica presenta BiTeen para acompañar el aprendizaje. Un paquete financiero gratuito para jóvenes de 13 a 17 años que combina herramientas propias con autorización y acompañamiento familiar.

Banco Bica presenta BiTeen para acompañar el aprendizaje. Un paquete financiero gratuito para jóvenes de 13 a 17 años que combina herramientas propias con autorización y acompañamiento familiar.

Los adolescentes ya manejan plata. ¿Quién los ayuda a manejarla bien? Reciben transferencias, pagan, ahorran para sus proyectos y toman decisiones de consumo mucho antes de cumplir 18 años. Banco Bica presenta BiTeen para acompañar ese aprendizaje: un paquete financiero gratuito para jóvenes de 13 a 17 años que combina herramientas propias con autorización y acompañamiento familiar.

¿Cuándo se aprende a administrar el dinero? Muchas veces, bastante antes de llegar a la adultez: al decidir cuánto gastar, reservar una parte para más adelante o ahorrar para alcanzar una meta. Con esas primeras decisiones en mente, Banco Bica presenta BiTeen, un paquete financiero diseñado para que adolescentes de 13 a 17 años comiencen a manejar sus finanzas con autonomía y acompañamiento familiar.

La propuesta reúne una cuenta remunerada en pesos, una cuenta en dólares, una tarjeta de débito y herramientas para gestionar el dinero desde la app. Permite consultar movimientos, enviar y recibir dinero, y realizar compras presenciales y online. No tiene costos de apertura ni de mantenimiento, y puede solicitarse en pocos pasos desde un celular.

BiTeen contempla una experiencia para dos protagonistas. Por un lado, el adolescente puede comenzar a manejar su dinero con herramientas acordes a su vida cotidiana. Por el otro, su madre, padre o representante legal debe autorizar la apertura y dispone de opciones para seguir los movimientos y solicitar el bloqueo o cierre de la cuenta. La idea es acompañar una autonomía que se construye paso a paso.

«Con BiTeen queremos acompañar una etapa importante para las familias: el momento en que los chicos empiezan a tomar sus propias decisiones sobre el dinero. Para nosotros, una buena experiencia también implica ofrecer herramientas para que los adultos puedan acompañarlos, promover la educación financiera y conversar sobre riesgos reales, como las apuestas online y los problemas de seguridad digital. Aspiramos a que este primer vínculo con el sistema financiero ayude a construir hábitos responsables y sostenibles en el tiempo», expresó Mariano César Angulo, gerente general de Banco Bica.

BiTeen también fue concebido como una propuesta que Banco Bica puede acercar a sus aliados y socios, entre ellos las mutuales que trabajan con la entidad. Esto les permitirá ofrecer, bajo una identidad propia, servicios y beneficios a un segmento al que hoy muchas de estas organizaciones no llegan con una propuesta específica.

En una primera etapa, BiTeen estará disponible para solicitantes de Santa Fe, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, mercados que permitirán acompañar de cerca la implementación y recoger aprendizajes. La propuesta fue pensada con potencial de alcance nacional: su disponibilidad podrá ampliarse progresivamente a otras jurisdicciones, incluso a Córdoba mediante acuerdos con mutuales de esa provincia.

Una cuenta que abre conversaciones

Tener una primera cuenta puede abrir también una primera conversación familiar sobre el dinero: cuánto gastar, para qué ahorrar y cómo decidir con mayor criterio. A partir de BiTeen, Banco Bica quiere impulsar contenidos sobre educación financiera, seguridad y ética digital, promoviendo el cuidado de los datos personales, el respeto por los demás y la responsabilidad en el uso de la tecnología.

La propuesta también abordará riesgos como los engaños y las apuestas online: conversaciones que no deberían esperar a los 18 años y que necesitan información, diálogo y adultos presentes.

«Queremos que la primera experiencia bancaria sea simple, útil y segura, pero también que deje algo más valioso: criterios para tomar mejores decisiones en el futuro», agregó Angulo.

BiTeen fue desarrollado con una experiencia de solicitud sencilla desde el celular y pasó por instancias de prueba con usuarios antes de su difusión pública. Al cumplir 18 años, la cuenta se convierte automáticamente en una caja de ahorro que continúa siendo gratuita.

Más información sobre BiTeen: biteen.bancobica.com.ar/inicio/

Inicio de la solicitud: biteen.bancobica.com.ar