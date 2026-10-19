La Municipalidad de Paraná avanza con la recuperación de espacios peatonales y recuerda que los propietarios deben conservar las aceras frente a sus inmuebles.

Paraná: el municipio intimó a 190 propietarios por veredas en mal estado y el 70% cumplió.

Paraná: el municipio intimó a 190 propietarios por veredas en mal estado y el 70% cumplió.

La Municipalidad de Paraná continúa con un plan de recuperación y puesta en valor de veredas, senderos y espacios de circulación peatonal en distintos sectores de la ciudad. En paralelo, intensifica los controles sobre el estado de las aceras y recuerda que los propietarios de inmuebles tienen la obligación de mantenerlas en condiciones adecuadas.

En ese marco, el área de Control Urbano municipal realizó 190 intimaciones para la reparación de veredas deterioradas, de las cuales el 70% ya fue regularizado luego de las notificaciones y el seguimiento de los casos detectados.

Las intervenciones forman parte de una política destinada a mejorar la accesibilidad y la seguridad de quienes circulan diariamente por la capital entrerriana, especialmente personas mayores, familias con coches de bebés y personas con movilidad reducida.

Qué establece la normativa municipal

En Paraná rigen distintas disposiciones que regulan la construcción, reparación y conservación de las veredas ubicadas frente a propiedades particulares.

La Ordenanza N° 5457, que reglamenta la construcción y reconstrucción de cercas y aceras, establece en su artículo 2° que los propietarios y responsables de los inmuebles están obligados a reparar las veredas que no se encuentren en condiciones adecuadas.

Por su parte, el Nuevo Código de Edificación, aprobado mediante la Ordenanza N° 9888, contempla la construcción y conservación de aceras dentro de las zonas urbana y suburbana.

La normativa establece que los materiales utilizados deben garantizar estabilidad, durabilidad y rigidez. Además, deben contar con superficies antideslizantes y ser resistentes al contacto con el agua, con el propósito de reducir los riesgos para los peatones.

Controles y seguimiento de las intimaciones

El área de Control Urbano desarrolla recorridas periódicas por diferentes barrios para identificar veredas deterioradas y atender los reclamos presentados por los vecinos.

Como resultado de estas inspecciones, se concretaron 190 intimaciones a propietarios o responsables de inmuebles para que realicen las reparaciones correspondientes.

Según informó el Municipio, siete de cada diez situaciones notificadas fueron regularizadas, mientras que los casos restantes continúan sujetos al seguimiento administrativo correspondiente.

Estas acciones se complementan con las obras municipales de recuperación de senderos y paseos públicos, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de circulación.

Recomiendan mantener despejados los espacios peatonales

Desde la Municipalidad destacaron que conservar las veredas en buen estado constituye una responsabilidad compartida entre el Estado local y los propietarios.

Entre las principales recomendaciones se encuentran reparar los sectores dañados, retirar objetos que obstaculicen el paso y controlar el crecimiento de malezas sobre los espacios de circulación.

Estas medidas resultan especialmente importantes para garantizar el desplazamiento seguro de personas que utilizan sillas de ruedas, bastones, andadores o coches de bebés.

Asimismo, se recordó que los vecinos que necesiten desechar grandes volúmenes de residuos o materiales en desuso deben comunicarse previamente con el Sistema de Atención al Vecino (SAV), a través de la línea 147, para recibir las indicaciones correspondientes.

El objetivo de las acciones municipales es avanzar hacia una ciudad con espacios públicos más accesibles, seguros y transitables, promoviendo también el compromiso de los vecinos con el mantenimiento de sus propiedades.