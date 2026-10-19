El sitio reúne informes climáticos, reservas hídricas y recomendaciones para productores ante los efectos del fenómeno de El Niño en Entre Ríos y el país.

El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación puso en marcha una plataforma digital destinada a reunir información sobre el fenómeno climático El Niño 2026-2027 y sus posibles consecuencias para la producción agropecuaria argentina.

El nuevo apartado, denominado "Evento Climático El Niño 2026-2027", permite acceder a informes meteorológicos, recomendaciones técnicas, datos sobre reservas hídricas y estudios relacionados con el impacto del fenómeno en los cultivos.

La herramienta busca facilitar el acceso a información actualizada para que los productores puedan anticipar riesgos y adoptar medidas frente a posibles eventos climáticos adversos.

Información para prevenir riesgos

Desde la Secretaría explicaron que la iniciativa forma parte de un plan de coordinación federal destinado a optimizar recursos, agilizar las respuestas y fortalecer el trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales.

El sitio incluye el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, un documento de 20 páginas que establece acciones para las provincias integrantes de la Cuenca del Plata, entre ellas Entre Ríos.

También ofrece informes semanales de la Oficina de Riesgo Agropecuario, mapas de reservas de agua en los suelos y estudios sobre los efectos históricos de El Niño y La Niña en los rendimientos agrícolas.

Los productores pueden consultar información específica sobre trigo, maíz, soja y girasol, además de antecedentes de emergencias agropecuarias por inundaciones registradas desde 2004.

Recomendaciones para el campo

La plataforma incorpora aportes técnicos del INTA y el Senasa para diferentes actividades productivas, como agricultura, apicultura, tambos, feedlots y ganadería extensiva.

Además, dispone de boletines hidrometeorológicos y un apartado de noticias con actualizaciones de organismos especializados.

Para Entre Ríos, el seguimiento resulta especialmente relevante por su actividad agrícola y ganadera y su ubicación dentro de la Cuenca del Plata, donde las variaciones de las precipitaciones pueden afectar tanto la producción como los niveles de los ríos.

La información está disponible en www.magyp.gob.ar/evento-climatico/ y permite consultar la evolución del fenómeno y sus posibles impactos sobre las distintas regiones productivas del país.