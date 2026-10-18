Racing e Independiente no se sacaron diferencias en un clásico más que caliente

Por la fecha 13 del campeonato, Racing e Independiente igualaron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, donde ninguno de los dos quedó conforme.

En un frenético clásico de Avellaneda, Racing e Independiente igualaron 1-1 por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los goles en el Cilindro fueron obra de Matías Zaracho en la primera etapa y Maximiliano Meza, de penal en el complemento. La Academia no logró cortar con su adverso presente y los hinchas despidieron al equipo con una fuerte reprobación.

El cuadro conducido por Sebastián Chirola Romero impuso las condiciones en el desarrollo del primer tiempo. Ante un equipo de Jadson Viera que nunca se asentó en el césped, los jugadores de Racing se destacaron con un ímpetu superior para recuperar la pelota y marcar el ritmo del juego. Luego de varias aproximaciones de peligro, Matías Zaracho abrió el marcador a los 28 minutos: Adrián Maravilla Martínez ganó una dividida en el aire ante Rodrigo Rey y el volante ofensivo empujó la pelota sobre la línea para el 1-0.

La Academia continuó con su superioridad en el clásico y pudo irse al entretiempo con más ventaja en el marcador. Independiente mostró nulas asociaciones ofensivas entre sus delanteros –volcó el ataque sobre el costado derecho para que Santiago Montiel hiciera una jugada individual– y solo generó aproximaciones con centros para Ezequiel Chimy Ávila.

Independiente mostró una imagen considerablemente diferente en el complemento para emparejar el trámite y se encontró con un penal a los 16 minutos: Gonzalo Escudero le cometió infracción a Maxi Meza. El propio mediocampista se hizo cargo de ejecutar la pena máxima y estampar el 1-1 con un disparo perfecto.

Más allá de que Racing reaccionó al gol en contra, la última media hora del clásico transcurrió con los dos equipos partidos en la mitad de la cancha. El contraste de la imagen de la Academia entre el primer tiempo y el complemento, sumado al empate definitivo, derivó en una explosión de los hinchas tras el pitido final.

Los números entre Racing e Independiente

Fue la igualdad número 79 en la edición 240 del clásico de Avellaneda. Independiente lidera el historial general con 90 victorias, contra las 71 de Racing (+19). Vale recordar que el Rojo se impuso por la mínima en el choque del Torneo Apertura. La última vez que la Academia ganó fue por la Copa de la Liga 2024 con un tanto de Maravilla Martínez. (Su última alegría en el Cilindro fue 1-0 en la Liga Profesional 2022).

La igualdad mantiene a la Academia en el 13° puesto de la zona B con 12 unidades, lejos de la pelea por los playoffs. El Rojo, por su parte, marcha séptimo en el grupo A con 19 unidades, aunque continúa fuera de la pelea por la clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual: se ubica 12° con 43.

Ambos equipos afrontarán un nuevo clásico el próximo domingo 25 de octubre. Independiente recibirá en el Libertadores de América a Boca Juniors desde las 17:00, mientras que Racing visitará a River Plate en el estadio Monumental a partir de las 19:15.