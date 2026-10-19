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Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública

La red de Entre Ríos pasó de 466 a 745 informes mensuales en menos de un año. El sistema centralizado permite agilizar los diagnósticos y ampliar la atención.

19 de octubre 2026 · 17:44hs
Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública.

Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, el Ministerio de Salud de Entre Ríos destacó los avances de la red provincial de mamografía, que logró incrementar un 59,9% su capacidad mensual de elaboración de informes entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026.

El crecimiento se produjo a partir de la consolidación de la Central de Informes de Mamografías de Entre Ríos (Cimaer), una estrategia sanitaria puesta en funcionamiento en septiembre de 2025 para mejorar el acceso al diagnóstico, optimizar los recursos profesionales y favorecer la detección temprana del cáncer de mama.

El sistema permite que los estudios realizados en diferentes establecimientos de salud de la provincia sean analizados de manera remota por especialistas, sin necesidad de trasladar a las pacientes hasta los centros donde se elaboran los informes.

Cómo funciona la red provincial de mamografía

La iniciativa se basa en la digitalización de los estudios y su incorporación a un sistema PACS, una plataforma tecnológica que permite almacenar, gestionar y compartir imágenes médicas de manera segura.

Los establecimientos sanitarios que cuentan con mamógrafos realizan los estudios y posteriormente los incorporan a la red digital. Desde allí, un equipo de profesionales especializados en diagnóstico por imágenes y mamografía analiza las imágenes y confecciona los informes correspondientes.

La estación central de lectura funciona en el Hospital San Martín de Paraná, desde donde se procesan estudios provenientes de distintos puntos del territorio entrerriano.

Según informó la cartera sanitaria, esta modalidad constituye una experiencia innovadora en el país, dado que no se registran antecedentes de redes provinciales fijas de telemamografía con características similares.

La centralización de las lecturas permite abordar una de las principales dificultades del sistema sanitario: la disponibilidad limitada de especialistas para interpretar los estudios mamográficos.

La cantidad de informes creció un 59,9%

Los resultados muestran un incremento sostenido de la capacidad operativa de la red. Mientras que en noviembre de 2025 se elaboraron 466 informes, en septiembre de 2026 se alcanzaron los 745 mensuales.

Esto representa 279 informes adicionales por mes y un crecimiento del 59,9% en el período analizado.

La expansión también estuvo acompañada por la incorporación de profesionales al circuito de lectura. En noviembre del año pasado participaban cinco especialistas, mientras que en septiembre de este año la actividad se distribuyó entre siete profesionales.

De esta manera, el Ministerio de Salud busca reducir los tiempos de respuesta y aprovechar de manera más eficiente los recursos humanos disponibles en los establecimientos públicos.

Entre Ríos cuenta con 19 mamógrafos provinciales

La modernización tecnológica constituye otro de los ejes centrales del programa. Actualmente, la provincia dispone de 19 mamógrafos distribuidos en establecimientos sanitarios provinciales.

19Equipos en efectores provinciales17Mamógrafos digitalizados15Equipos con sistema PACS

La incorporación progresiva de establecimientos a esta plataforma permite mejorar la disponibilidad de las imágenes y facilitar el trabajo coordinado entre los profesionales.

A poco más de un año de su implementación, Cimaer avanza en la construcción de una red provincial integrada, orientada a fortalecer el diagnóstico precoz y contribuir a reducir las complicaciones y la mortalidad asociadas al cáncer de mama.

Cuándo se recomienda realizar una mamografía

La mamografía es uno de los principales métodos para detectar lesiones sospechosas de cáncer de mama en etapas tempranas, incluso antes de que puedan identificarse mediante la palpación.

Según las recomendaciones difundidas por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, se aconseja realizar el primer estudio a los 35 años y, a partir de los 40, repetirlo anualmente.

En mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama, resulta fundamental consultar con un profesional de la salud para determinar el momento adecuado de inicio de los controles y su periodicidad, de acuerdo con los factores de riesgo individuales.

Las recomendaciones sobre edades y frecuencia pueden variar entre guías sanitarias, por lo que deben considerarse junto con la evaluación médica.

Desde la cartera sanitaria también remarcaron la importancia de conocer el propio cuerpo y prestar atención a posibles modificaciones en las mamas, como la aparición de bultos, alteraciones en la piel o secreciones anormales.

No obstante, recordaron que la observación personal no reemplaza los controles médicos ni los estudios de diagnóstico indicados.

La detección temprana continúa siendo una herramienta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento y reducir las consecuencias de esta enfermedad.

Entre Ríos mamografías Salud pública
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