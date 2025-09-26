Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Clausura

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Banfield y Unión igualaron 0 a 0 en uno de los adelantos del décimo capítulo del Torneo Clausura. Platense igualó 2 a 2 ante San Martín de San Juan.

26 de septiembre 2025 · 21:13hs
La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Banfield y Unión de Santa Fe igualaron este viernes 0 a 0 en uno de los encuentros que abrió la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Tatengue lidera la Zona A, pero corre riesgo de ceder la cima de las posiciones.

El conjunto santafesino buscaba prolongar la senda ganadora. Sin embargo resignó unidades después de cuatro victoria en serie. Asimismo, los dirigidos por Leonardo Madelón se consolida como protagonista del certamen.

Se completó la séptima fecha del Clausura de Primera A de la APB.

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

José Lenardón, uno de los históricos jugadores de la APB, es un referente de Patronato.

APB: Patronato y Echagüe abren la séptima fecha del Torneo Clausura

El Taladro, por su parte, saca distancia de los últimos escalones en la tabla general y se sostiene en zona de acceso a la siguiente instancia. Con 14 puntos, los dirigidos por Pedro Troglio se ubican en el sexto escalón de su Zona.

Platense evitó la derrota sobre el final

Platense, último campeón del fútbol argentino, igualó este viernes 2 a 2 ante San Martín de San Juan en un encuentro disputado en el estadio Vicente López, en el marco de la Zona B.

El Verdinegro se imponía con tantos del ex-mediocampista de Boca Diego González y Tomás Fernández; Reinaldo Martínez y Maximiliano Rodríguez convirtieron para el Calamar.

Torneo Clausura Unión Platense
Noticias relacionadas
Belgrano ganó de local en Córdoba.

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Estudiantes fue local en La Plata.

Estudiantes venció a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Independiente empató ante San Lorenzo sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente empató ante San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Boca resignó dos unidades en su última presentación.

Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

Ver comentarios

Lo último

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Ultimo Momento
La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Policiales
Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Ovación
Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

La provincia
Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: ¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: Descenso sobrerrepresentado

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: "Descenso sobrerrepresentado"

Dejanos tu comentario