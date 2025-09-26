La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Banfield y Unión igualaron 0 a 0 en uno de los adelantos del décimo capítulo del Torneo Clausura. Platense igualó 2 a 2 ante San Martín de San Juan.

Banfield y Unión de Santa Fe igualaron este viernes 0 a 0 en uno de los encuentros que abrió la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Tatengue lidera la Zona A, pero corre riesgo de ceder la cima de las posiciones.

El conjunto santafesino buscaba prolongar la senda ganadora. Sin embargo resignó unidades después de cuatro victoria en serie. Asimismo, los dirigidos por Leonardo Madelón se consolida como protagonista del certamen.

El Taladro, por su parte, saca distancia de los últimos escalones en la tabla general y se sostiene en zona de acceso a la siguiente instancia. Con 14 puntos, los dirigidos por Pedro Troglio se ubican en el sexto escalón de su Zona.

Platense evitó la derrota sobre el final

Platense, último campeón del fútbol argentino, igualó este viernes 2 a 2 ante San Martín de San Juan en un encuentro disputado en el estadio Vicente López, en el marco de la Zona B.

El Verdinegro se imponía con tantos del ex-mediocampista de Boca Diego González y Tomás Fernández; Reinaldo Martínez y Maximiliano Rodríguez convirtieron para el Calamar.