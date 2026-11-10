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Sofía Wolf vuelve a la Liga Femenina y jugará en El Biguá de Neuquén

La base entrerriana Sofía Wolf se incorporará al equipo neuquino para disputar la segunda parte de la Liga Femenina.

10 de noviembre 2026 · 12:47hs
Sofía Wolf vuelve a la Liga Femenina y jugará en El Biguá de Neuquén

Sofía Wolf volverá a jugar en el básquet profesional. La jugadora entrerriana, de 26 años, firmó su contrato con El Biguá de Neuquén y se incorporará al plantel que conduce Javier Ielmini para afrontar la segunda parte de la Liga Femenina.

De esta manera, la base tendrá una nueva oportunidad en la élite del básquet femenino argentino, luego de dos temporadas alejada de la competencia profesional. Su última participación en la Liga Femenina fue durante la campaña 2023/24, cuando defendió los colores de Ameghino de Villa María y alcanzó las semifinales del certamen.

A nivel internacional, su última experiencia profesional fue en Aguada de Uruguay, institución con la que disputó la Liga Sudamericana en 2024. Anteriormente también vistió la camiseta de Montevideo BBC, sumando recorrido y experiencia en el básquetbol del vecino país.

Amplio recorrido en la Liga Femenina

Wolf cuenta con una importante trayectoria nacional. Uno de sus momentos más destacados lo protagonizó con Deportivo Berazategui, equipo con el que se consagró campeona de la Liga Femenina 2022/23. En aquella temporada, la entrerriana fue una de las piezas fundamentales del conjunto bonaerense y recibió el reconocimiento como mejor jugadora de las finales, luego de registrar 17 puntos.

Además, Sofía quedó en la historia de la competencia junto a Agustina Jourdheuil, al formar parte del plantel de Berazategui que consiguió el primer tetracampeonato de la Liga Femenina de Básquet.

Su recorrido también incluye pasos por Talleres de Paraná y Ameghino de Villa María, además de sus participaciones con la Selección Argentina.

Sofía Wolf se mantuvo activa en sus raíces

Durante las últimas temporadas, Wolf se mantuvo activa en el ámbito provincial y regional. Disputó cuatro torneos de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) con Unión de Crespo, institución de su infancia y en la que consiguió el bicampeonato local. También integró el equipo crespense que participó en la última Liga Provincial de Mayores, alcanzando la instancia de Final Four.

Ahora, la entrerriana tendrá un nuevo desafío en su carrera. Con experiencia en competencias nacionales e internacionales y el recuerdo de importantes conquistas, Sofía Wolf volverá a escena en el básquet profesional con la camiseta de El Biguá de Neuquén, con el objetivo de aportar su capacidad de conducción, talento y jerarquía al conjunto patagónico.

Sofía Wolf Liga Femenina Básquet
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