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Atlético Neuquen debutó con una victoria en el Torneo Nacional de Clubes Campeones

Atlético Neuquen derrotó 3 a 2 a Seguros Rivadavia de Mendoza en el certamen que se disputa en Tucumán. El martes buscará el pase a la siguiente fase.

9 de noviembre 2026 · 19:45hs
Atlético Neuquén debutó con una victoria en el Torneo Nacional de Clubes Campeones

Atlético Neuquén debutó con una victoria en el Torneo Nacional de Clubes Campeones

Atlético Neuquen tuvo un auspicioso debut en el Torneo Nacional de Clubes Campeones de Futsal, que se desarrolla en Tucumán. El representante de la Asociación Paranaense de Futbol de Salón (APFS) comenzó su participación con una victoria por 3 a 2 frente a Rivadavia Seguros de Montecarlo, Misiones, en un encuentro correspondiente a la Zona B.

El partido se disputó en el Complejo La Usina, donde el Pingüi consiguió sumar sus primeros puntos en una competencia que reúne a equipos de 13 provincias y que representa un importante desafío para el conjunto del sur de Paraná.

Como sigue el camino de Atlético Neuquen

Tras este estreno positivo, Atlético Neuquén buscará darle continuidad a su buen comienzo en la fase de grupos. Su próximo compromiso será este martes, desde las 16.30, frente a Pachangueros de Corrientes. El elenco correntino llega a este encuentro luego de caer en su presentación ante Tottys de Chaco por 4 a 2.

Por su parte, el conjunto entrerriano cerrará su participación en la primera instancia del certamen este miércoles, cuando se mida con Tottys de Chaco. El encuentro está programado para las 13.

De esta manera, Atlético Neuquén dio el primer paso en tierras tucumanas con una victoria y ahora buscará sostener su rendimiento para avanzar en una competencia que convoca a representantes de distintos puntos del país.

Atlético Neuquén Nacional de Clubes
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