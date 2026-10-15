Nace la Fulbo Cup 7: un nuevo torneo de fútbol amateur busca hacerse un lugar en la ciudad.

En diálogo con UNO , desde la organización de la Fulbo Cup 7 contaron cómo nace el torneo y la apuesta por una competencia diferente para el fútbol amateur.

Una nueva propuesta deportiva llegará a la ciudad en noviembre con la primera edición de la Fulbo Cup 7 , un torneo de fútbol amateur que buscará marcar la diferencia. Con categorías masculinas y femeninas, la organización apuesta a la calidad deportiva, el compromiso y una experiencia competitiva para todos los equipos participantes.

En diálogo con UNO , desde la organización contaron que el certamen se desarrollará en las instalaciones del camping Soever, sobre césped natural, aunque aclararon que se trata de un proyecto independiente de la institución. La iniciativa surge del esfuerzo de sus impulsores, que buscan construir desde cero un espacio para que los equipos puedan competir, disfrutar y sentirse parte de una propuesta deportiva diferente.

Fulbo Cup 7: una nueva propuesta deportiva comienza a tomar forma

"Estoy organizando un torneo nuevo acá en la ciudad. La idea es resaltar de los demás y empezar a construir algo desde cero", explicaron desde la organización, al referirse al desafío de poner en marcha una competencia con recursos limitados, pero con muchas expectativas de cara a su primera edición.

Uno de los principales objetivos será cuidar cada detalle que forma parte de la experiencia de los jugadores. Desde la calidad de las pelotas y el estado del césped hasta el arbitraje, la organización y la difusión de los partidos, la intención es ofrecer un torneo que se destaque por su compromiso con los equipos participantes.

"Todo es a pulmón, pero la idea es resaltar con los equipos, la pelota, el arbitraje, el césped y la organización. Queremos hacer las cosas bien y que los jugadores se sientan parte de una competencia que vale la pena", señalaron.

En ese sentido, la organización también trabaja para generar vínculos con comercios y patrocinadores que permitan acompañar el crecimiento del campeonato. La difusión y el trabajo conjunto aparecen como herramientas fundamentales para darle visibilidad a la propuesta, sumar participantes y construir una identidad propia que pueda sostenerse en el tiempo.

La primera edición de la Fulbo Cup 7 está prevista para la primera semana de noviembre, con fecha exacta a confirmar. Los encuentros se disputarán los martes, miércoles o jueves, entre las 20 y las 23, en las instalaciones del camping Sover. El torneo contará con categorías Libre y +30, tanto masculinas como femeninas.

Cada equipo deberá contar con un mínimo de 10 y un máximo de 14 jugadores. Los partidos se jugarán en dos tiempos de 25 minutos, con un descanso de cinco minutos. En la categoría +30 se permitirá incluir hasta cuatro jugadores menores de 30 años, siempre que tengan al menos 25 años, mientras que en la categoría Libre no habrá límite de edad.

El costo de inscripción será de $70.000 por equipo, mientras que la mensualidad tendrá un valor de $490.000 por equipo durante noviembre y diciembre. Además, quienes completen la inscripción antes del sábado 24 podrán acceder a un descuento del 50% en el valor de inscripción. Para asegurar un lugar, los equipos deberán realizar el pago mediante transferencia bancaria y presentar la lista de buena fe una semana antes del inicio del torneo. Los cupos serán limitados.

Con los preparativos en marcha y la convocatoria abierta, la Fulbo Cup 7 comienza a dar sus primeros pasos con la expectativa de consolidarse como una nueva alternativa para el fútbol amateur de la ciudad. El desafío será transformar una iniciativa impulsada a pulmón en una competencia con identidad propia, capaz de sumar equipos, generar nuevas oportunidades y crecer edición tras edición.