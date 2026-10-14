Se terminó la fase regular de la Supercopa de la Liga Paranaense Con dos partidos, se completó la quinta fecha de la Liga Paranaense. Don Bosco venció a Formación Independiente y Belgrano goleó a Ciclón del Sur. 14 de octubre 2026 · 19:53hs

Gentileza Jonathan Albornoz Ahora se vendrán los playoffs de la Supercopa de la Liga Paranaense.

Con la disputa de dos partidos, este miércoles finalizó la quinta fecha (y última de la Primera Fase) de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). De esta manera, quedaron definidas las posiciones finales en las tres zonas y este jueves se conocerá cómo serán los cruces de los playoffs.

En cancha de Los Toritos, Don Bosco logró un importante triunfo como visitante por 3 a 2 sobre Formación Independiente. Máximo Villagra y Áxel Schmidt anotaron los goles del Rojo; mientras que Mauricio Domínguez, en dos oportunidades y Marcio Allegrini convirtieron para el Salesiano.

Paralelamente, en cancha de Peñarol, Belgrano goleó en condición de visitante por 5 a 0 a Ciclón del Sur. Franco Lozano, Nahuel Barreto en dos oportunidades, Tobías Zorzoli y Nahuel Martínez celebraron para el Mondonguero. Resultados de la quinta fecha de la Liga Paranaense Sábado Club VF 5-0 Palermo Lunes Los Toritos 1-6 Oro Verde Peñarol 6-2 Camioneros Instituto 0-3 Neuquén Sportivo Urquiza 6-2 San Benito Martes Atlético Paraná 3-1 Universitario Miércoles Formación Independiente 2-3 Don Bosco Ciclón del Sur 0-5 Belgrano Instituto 0-3 Neuquen Libre: Patronato Las posiciones de la Supercopa Por la Zona A: Sportivo Urquiza 15 puntos; Neuquen 10; Peñarol 7; Instituto 6; San Benito y Camioneros 3 Por la Zona B: Club VF 12 puntos; Don Bosco y Atlético Paraná 10; Universitario 9; Palermo 3; Formación Independiente 0. Por la Zona C: Oro Verde, Patronato y Belgrano 9 puntos; Los Toritos 3; Ciclón del Sur 0.