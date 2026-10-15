Entre Ríos presentó el Presupuesto 2027: equilibrio fiscal y un fuerte salto del 77% en inversión pública

El Poder Ejecutivo provincial presentó el cálculo de recursos y gastos enfocado en el equilibrio fiscal. El gasto en obras de capital crecerá más de tres veces por encima del presupuesto general, impulsado por el desendeudamiento.

El Gobierno de Entre Ríos presentó formalmente este jueves al mediodía en la Casa Gris el proyecto de Presupuesto 2027, trazado bajo el objetivo central de consolidar el equilibrio fiscal y canalizar recursos hacia la infraestructura y los servicios esenciales. La exposición técnica fue encabezada por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, acompañado por los secretarios Joaquín Moro y Mariela Volpe, el director de Presupuesto Hugo Zubillaga y la coordinadora Paula Kozak.

El proyecto contempla un cálculo global de recursos y gastos de $8,67 billones, lo que refleja un incremento cercano al 24% en las partidas generales respecto del ejercicio 2026. Dentro de esta estructura, mientras que el gasto corriente registrará una suba del 20%, las partidas destinadas a inversión de capital experimentarán un salto superior al 77%, creciendo más de tres veces por encima del promedio del presupuesto general.

La red vial como eje prioritario de la obra pública

Durante la presentación se remarcó que la infraestructura vial ocupará un lugar protagónico en la asignación de fondos. Las obras en rutas y caminos absorberán más del 50% de toda la inversión de capital presupuestada para la provincia, con un aumento específico del área cercano al 77% y la meta de intervenir en la totalidad de las rutas primarias al concluir la gestión.

En materia de obras y equipamiento, las partidas presupuestarias muestran incrementos significativos respecto al ejercicio anterior:

*Educación y cultura: incremento del 82%.

*Vivienda y urbanización: aumento del 83%.

*Saneamiento ambiental: suba del 90%.

*Energía: expansión del 77%.

*Salud y seguridad: la inversión en infraestructura y equipamiento crecerá más del doble.

*Refuerzo en áreas esenciales y estímulo a la producción

Al analizar el gasto total asignado por áreas de gestión, el texto proyecta refuerzos en los servicios públicos básicos y en las políticas de desarrollo:

Desarrollo humano y políticas sociales: aumento del 32%.

Hospitales y salud: crecimiento del 29%.

Seguridad: suba del 28,5%.

Educación, cultura y deporte: incremento del 27%.

Sectores productivos, empleo e innovación: tendrán una suba del 56%.

En cuanto a la política salarial, las autoridades precisaron que el presupuesto refleja los recursos necesarios para realizar todos los esfuerzos orientados a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Por otro lado, se estimó un gasto tributario de $333.000 millones, correspondiente a exenciones fiscales para el sector industrial, actividades primarias, comercio y turismo.

Desendeudamiento y búsqueda de financiamiento externo

El ministro Boleas subrayó el saneamiento de las finanzas provinciales y la reducción sistemática de las obligaciones financieras. Según las cifras expuestas, la carga de la deuda pública —que al inicio de la gestión representaba el 65% del presupuesto— bajará al 23% hacia el cierre de 2027.

Asimismo, se prevé finalizar el año 2026 con un stock de deuda de USD 665 millones. Para 2027, los servicios de deuda demandarán el 5,7% del total presupuestado, un nivel muy inferior al techo del 15% fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. El pago de intereses caerá casi un 23%, pasando a representar únicamente el 1,3% de los ingresos corrientes.

Sobre esta base fiscal, la provincia dispone de un cupo de USD 320 millones en créditos multilaterales e incluyó en el texto normativo una nueva solicitud de autorización para gestionar USD 300 millones ante organismos internacionales, con el objetivo exclusivo de financiar obras públicas estratégicas.

Proyecciones macroeconómicas y transparencia fiscal

El esquema financiero provincial se estructuró a partir de pautas macroeconómicas que proyectan un incremento del 30% en los ingresos por coparticipación federal, un alza del 22% en la recaudación de impuestos provinciales y un tipo de cambio estimado de $1.847 por dólar hacia fines de 2027.

Por último, las autoridades valoraron los reconocimientos en materia de gobierno abierto: Entre Ríos integra el top 3 del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial del CIPPEC y mantiene la calificación máxima (100/100) otorgada por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)