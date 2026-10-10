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Don Bosco recibe a un candidato al acenso en el Torneo Regional Amateur

Desde las 16, el Salesiano jugará contra Juventud Unida de Gualeguaychú, en el partido de ida de la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur.

10 de octubre 2026 · 08:55hs
El equipo paranaense será local en el partido de ida de la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur.

Prensa LPF

El equipo paranaense será local en el partido de ida de la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur.

Tras la agónica y sufrida clasificación en la Primera Fase, en la que dependió de otros resultados para meterse por la ventana como el segundo mejor tercero de la Región Litoral Sur, Don Bosco quiere dar el golpe ante uno de los candidatos al ascenso en este Torneo Regional Amateur 2026.

Este sábado, a partir de las 16, el Salesiano recibirá en el estadio Carlos Federick de la Avenida a Juventud Unida de Gualeguaychú, en el partido de ida de la Segunda Fase del certamen organizado por el Consejo Federal de AFA.

Joaquín Urbani será el árbitro principal; Carlos Céspedes e Ignacio Castellano los asistentes; y Nicolás Mottier el cuarto árbitro. Todos los jueces son de la Liga Santafesina de Fútbol.

Don Bosco entró a esta instancia con lo justo, ya que perdió en la última fecha ante Atlético Paraná, pero los otros resultados, tanto en la Zona 5 como en el resto de los grupos, le permitieron llegar a los playoffs, donde tendrá un más que difícil escollo por delante.

La Juve, uno de los candidatos al ascenso al Torneo Argentino del Interior, fue uno de los mejores de la primera fase, terminando invicto en la Zona 7, con 14 puntos gracias a cuatro triunfos y dos empates.

Los otros juegos del Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná y Neuquen jugarán el domingo, ambos desde las 16, por la ida de la Segunda Fase del TRA. El Gato se presentará en la localidad de Pronunciamiento, donde visitará a Defensores; mientras que el Pingüino jugará en la ciudad de Villa Elisa, donde se medirá ante Recreativo San Jorge.

Los otros duelos de la Región Litoral Sur también serán el domingo: a las 16, Studebaker de Villa Cañás vs Juventud de Esperanza y Cosmos de Santa Fe vs Ben Hur de Rafaela; a las 17, Social y Deportivo Achirense vs Comunicaciones de Concordia y Sanjustino vs Los Andes de Alcorta; y a las 19, Atlético San Jorge vs Colón de San Justo.

Torneo Regional Amateur Don Bosco Juventud Unida Fútbol
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