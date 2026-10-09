Gimnasia lo empató sobre el final contra Atlético Tucumán Gimnasia y Esgrima La Plata logró una agónica igualdad 1 a 1 como local ante Atlético Tucumán, por la fecha 12. 9 de octubre 2026 · 20:26hs

Gimnasia y Atlético Tucumán repartieron puntos.

Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlético Tucumán igualaron 1 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo de la capital de la provincia de Buenos Aires, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En un partido cerrado, cuando parecía que todo se encaminaba para el 0 a 0, porque el Lobo lideraba el juego y tenía algunas chances para abrir el marcador, pero no las aprovechaba. Sin embargo, el Decano se puso en ventaja a los 38 minutos del complemento, cuando un remate de Lautaro Godoy se desvió, y descolocó al arquero Nelson Insfrán para poner en ventaja al visitante.

Cuando parecía que el equipo del Jardín de la República conseguiría un triunfazo en el Bosque platense, Franco Torres recibió un pisotón dentro del área. Tras revisión en el VAR el árbitro Pablo Dóvalo cobró penal. Allí se hizo cargo Marcelo Torres para rematar de gran manera y empatar para el dueño de casa en el quinto minuto agregado.