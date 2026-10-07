Con la victoria de Patronato sobre Belgrano y el empate entre Don Bosco y Atlético Paraná, se cerró otro capítulo del certamen de la Liga Paranaense.

Este miércoles hubo acción en la Liga Paranaense.

Con la disputa de dos partidos, este miércoles se completó la cuarta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) . Patronato derrotó como visitante a Belgrano, mientras que Don Bosco y Atlético Paraná protagonizaron un vibrante empate.

En cancha de Ministerio, donde el Mondonguero actuó como local, el Rojinegro se impuso por 2 a 0 gracias a los goles de Tomás Pereyra y Thiago Streck.

Por otra parte, en el Carlos Federick, el Salesiano y el Gato igualaron 2 a 2. Nicolás Godoy y Juan Lazaneo convirtieron para el dueño de casa; mientras que Germán Muñoz y Lucas Milocco anotaron para el Decano.

Los otros resultados de la fecha fueron:

Camioneros 1 (gol de Félix Luque)-Sportivo Urquiza 3 (Junior Rodríguez, Nicolás Ramírez y Facundo Pereyra)

San Benito 1 (Nicolás Gómez)-Instituto 2 (Roberto Escalada y Tomás Giménez)

Palermo 2 (Pedro Mahillo y Lucas Truffe)-Formación Independiente 1 (Máximo Villagra)

Universitario 1 (Lázaro Claro)-Club VF 3 (Alan Casco y Brian Escobar en dos oportunidades)

Oro Verde 3 (Bautista Sánchez, Joaquín Fernández y Arnaldo Zapata)-Ciclón del Sur 1 (Milton Goro)

Neuquen 0-Peñarol 0

Posiciones de la Liga Paranaense

Zona A: Sportivo Urquiza 12 puntos; Neuquen 7; Instituto 6; Peñarol 4; San Benito y Camioneros 3.

Zona B: Universitario y Club VF 9 puntos; Don Bosco y Atl. Paraná 7; Palermo 3; Formación Independiente 0.

Zona C: Patronato 9 puntos; Belgrano y Oro Verde 6; Los Toritos 3; Ciclón del Sur 0.

Por el Torneo Regional Amateur

El Consejo Federal de AFA dio a conocer la programación para los partidos de ida de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur. En la Región Litoral Sur, tres equipos paranaenses jugarán este fin de semana.

El sábado, a las 16, Don Bosco recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú. Joaquín Urbani será el árbitro principal; Carlos Céspedes e Ignacio Castellano los asistentes; y Nicolás Mottier el cuarto árbitro. Todos de Santa Fe.

Mientras que el domingo, a las 16; Atlético Paraná visitará a Defensores de Pronunciamiento. Los jueces serán de Concordia: Víctor Mora el árbitro principal; José Alegre y Selene Páez los asistentes; y Martín Leiva el cuarto árbitro.

A la misma hora, Neuquen visitará a Recreativo San Jorge de Villa Elisa. Los encargados de impartir justicia serán de Concepción del Uruguay: Nicolás Vergara el árbitro principal; Fabián Pérez y Joel Rodríguez los asistentes; e Iván Pastrana el cuarto árbitro.