Flavio Mendoza visitó Paraná y habló de su nuevo espectáculo "La Cúpula"

"La Cúpula", de Flavio Mendoza, ofrece teatro, circo, música en vivo y tecnología inmersiva. El estreno será el viernes 30 de octubre en Santa Fe

Flavio Mendoza vuelve a apostar por la innovación y el despliegue escénico con La Cúpula , una estructura inmersiva de 360 grados que llegará por primera vez a Santa Fe. El proyecto tendrá su estreno el viernes 30 de octubre, a las 21, con El Príncipe Feliz, Corazón Dorado, un espectáculo que reúne teatro, circo, música en vivo, danza y tecnología en una experiencia pensada para disfrutar en familia.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves en el Shopping Paso del Paraná, el artista compartió la felicidad que le genera traer esta propuesta a la región y destacó el vínculo que mantiene con sus raíces. “Soy entrerriano, nací en Nogoyá y siempre tengo presente al Litoral en todas mis giras”, expresó en diálogo con UNO .

La Cúpula abre sus puertas a una nueva experiencia artística

La llegada de La Cúpula representa una nueva apuesta dentro de la trayectoria de Mendoza, reconocido por sus producciones de gran despliegue visual y por combinar distintas disciplinas artísticas. En esta oportunidad, el desafío es ir más allá de los formatos tradicionales y convertir el espacio completo en parte de la experiencia del espectador.

“Estamos felices, somos un gran equipo de trabajo, todos profesionales”, señaló el artista, quien también remarcó su participación en cada detalle de la producción. “Estoy en todos los detalles, y lo mismo que hago en Buenos Aires lo traigo acá. La calidad es exactamente la misma porque es lo que el público se merece: calidad y excelencia, estén donde estén”, afirmó.

La propuesta se desarrolla dentro de una imponente estructura circular, sin columnas ni obstáculos visuales, equipada con un sistema de proyección mapping que transforma las superficies en un universo visual envolvente. El escenario cuenta con doce plataformas de movimiento dinámico que acompañan el desarrollo de la historia y permiten construir diferentes escenas. Cantantes, bailarines, acróbatas y artistas aéreos completan una puesta que combina música y movimiento con recursos tecnológicos.

La experiencia comienza incluso antes de ingresar al domo principal. El predio cuenta con un hall interactivo con juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones artísticas, pensado para que el público pueda disfrutar de distintas propuestas desde su llegada. De esta manera, La Cúpula busca ampliar la experiencia más allá de la función y ofrecer un espacio de encuentro para toda la familia.

La primera producción elegida para inaugurar esta etapa es El Príncipe Feliz, Corazón Dorado, una historia que propone un recorrido cargado de emoción a través de un lenguaje escénico que integra distintas disciplinas. La combinación de recursos audiovisuales, artistas en escena y plataformas móviles busca acercar al público a un universo donde la narración y la tecnología se complementan.

El formato de 360 grados constituye uno de los principales atractivos del proyecto. A diferencia de las salas convencionales, donde la mirada se concentra en un escenario frontal, la estructura permite que las imágenes y los recursos visuales envuelvan al espectador. Así, la tecnología no funciona solamente como un complemento decorativo, sino como una herramienta que acompaña el relato y transforma la percepción del espacio.

La propuesta también pone en primer plano el trabajo de los artistas que forman parte de la producción. La presencia de músicos, intérpretes, bailarines y acróbatas exige una coordinación precisa con los movimientos del escenario y los efectos audiovisuales. Cada elemento debe integrarse para que la historia avance y el público pueda seguir el espectáculo como una experiencia conjunta, en la que el despliegue técnico y el trabajo humano tienen un papel fundamental.

Para Mendoza, la llegada a Santa Fe también tiene un significado especial por su relación con la región. Nacido en Nogoyá, Entre Ríos, el artista mantiene presente ese origen en sus recorridos profesionales y vuelve a encontrarse con un público cercano a sus raíces. Su desembarco en el Litoral representa, además, la posibilidad de acercar una producción de gran escala a espectadores que podrán disfrutar de una propuesta concebida para trascender los límites del teatro tradicional.

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El cariño del público

Con una extensa trayectoria como bailarín, coreógrafo, acróbata, director artístico y productor, Mendoza construyó una carrera ligada a los espectáculos de gran impacto visual. En cada proyecto, la incorporación de nuevos recursos técnicos y la búsqueda de formatos diferentes forman parte de una identidad artística que ahora tendrá una nueva expresión en Santa Fe.

“Llevo muchos años de trayectoria y me gusta devolverle a la gente todo el cariño que me brindan y el apoyo que me dan hace tantos años”, sostuvo. También se definió como “un agradecido a la vida” y recordó el esfuerzo que realizó durante años para alcanzar el lugar que ocupa hoy.

En ese camino, el artista destacó la importancia de sostener una propuesta de calidad en cada lugar donde se presenta. Su intención, según expresó, es que el público del interior reciba el mismo nivel de producción que quienes asisten a sus espectáculos en Buenos Aires. Esa mirada atraviesa el proyecto de La Cúpula, que combina infraestructura, tecnología y un equipo de profesionales para concretar una experiencia de gran despliegue.

La incorporación de recursos inmersivos se suma a una tendencia que busca generar nuevas formas de encuentro entre las artes escénicas y el público. En este caso, el domo y sus proyecciones permiten construir un universo visual que acompaña la historia, mientras las actuaciones en vivo conservan el protagonismo. El resultado apunta a reunir distintas generaciones alrededor de una experiencia compartida, donde la emoción del relato convive con la sorpresa de los efectos visuales.

Las funciones de La Cúpula se realizarán los miércoles, jueves y viernes a las 21, y los sábados y domingos a las 18 y a las 21. El espacio estará ubicado en el estacionamiento del Hiper Chango Más, sobre la Ruta Nacional 168, kilómetro 473,6, en Santa Fe. Las entradas se encuentran disponibles a través de lacupulaarena.com.ar y próximamente también podrán adquirirse en la boletería del predio.