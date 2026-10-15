La APB eligió sus autoridades para el período 2026-2028

Se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de la APB, en la que se presentó una única lista y Edgardo Dante Buffa fue reelecto presidente.

Se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Paranaense de Básquet (APB), en la que se llevó adelante la elección de autoridades que conducirán nuestra institución durante los próximos dos años. En esta oportunidad se presentó una única lista, denominada “Gestión e Innovación”, encabezada por el actual presidente, Edgardo Dante Buffa, quien fue reelecto para continuar al frente.