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La APB eligió sus autoridades para el período 2026-2028

Se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de la APB, en la que se presentó una única lista y Edgardo Dante Buffa fue reelecto presidente.

15 de octubre 2026 · 16:25hs
La comisión directiva de la APB.

Prensa APB

La comisión directiva de la APB.

Se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Paranaense de Básquet (APB), en la que se llevó adelante la elección de autoridades que conducirán nuestra institución durante los próximos dos años. En esta oportunidad se presentó una única lista, denominada “Gestión e Innovación”, encabezada por el actual presidente, Edgardo Dante Buffa, quien fue reelecto para continuar al frente.

A pesar de tratarse de una lista única, se realizó la correspondiente votación, que arrojó 13 votos a favor, dos votos en blanco y un voto nulo.

La comisión directiva de la APB

Presidente: Edgardo Dante Buffa

Vicepresidente: Pablo Luis Federico Carrere

Secretario general: Mariano Lescano

Secretaria de Actas: Marcela Benítez Sian

Tesorero: Lucas Alfonso Palacios

Vocal titular 1°: Héctor Marcelo Maidana

Vocal titular 2°: Julián Maximiliano Schimpf

Vocal titular 3°: Roberto Maximiliano Villagra

Vocal suplente 1°: Darío Salvador Rodríguez

Vocal suplente 2°: Marcelo Hirschfeld

APB Presidente asamblea Básquet
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