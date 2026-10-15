Se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Paranaense de Básquet (APB), en la que se llevó adelante la elección de autoridades que conducirán nuestra institución durante los próximos dos años. En esta oportunidad se presentó una única lista, denominada “Gestión e Innovación”, encabezada por el actual presidente, Edgardo Dante Buffa, quien fue reelecto para continuar al frente.
La APB eligió sus autoridades para el período 2026-2028
Se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de la APB, en la que se presentó una única lista y Edgardo Dante Buffa fue reelecto presidente.
15 de octubre 2026 · 16:25hs
A pesar de tratarse de una lista única, se realizó la correspondiente votación, que arrojó 13 votos a favor, dos votos en blanco y un voto nulo.
La comisión directiva de la APB
Presidente: Edgardo Dante Buffa
Vicepresidente: Pablo Luis Federico Carrere
Secretario general: Mariano Lescano
Secretaria de Actas: Marcela Benítez Sian
Tesorero: Lucas Alfonso Palacios
Vocal titular 1°: Héctor Marcelo Maidana
Vocal titular 2°: Julián Maximiliano Schimpf
Vocal titular 3°: Roberto Maximiliano Villagra
Vocal suplente 1°: Darío Salvador Rodríguez
Vocal suplente 2°: Marcelo Hirschfeld