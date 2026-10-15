Juan Carlos Haiek presenta en Paraná su primer libro, "Vivencias de un montielero"

Las historias del monte, los recuerdos de infancia y las costumbres del campo entrerriano se reúnen en Vivencias de un montielero, el primer libro publicado por Juan Carlos Haiek, quien llegará a Paraná para compartir su obra con el público. La presentación se realizará este viernes 16 de octubre, a las 18.30, en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, ubicado en la esquina de Buenos Aires y Laprida. La actividad será con entrada libre y gratuita.

Luego de presentar el libro en septiembre pasado en el Club Social de Gualeguay, el autor desembarca en la capital provincial con una propuesta que combina literatura, memoria y tradición. La jornada contará, además, con el acompañamiento musical del dúo integrado por Daniel y Mauricio Haiek y la presentación del cuerpo de baile de la Asociación Tradicionalista de la Bajada.

Publicado por Ana Editorial, Vivencias de un montielero nació de una colección de escritos que Haiek fue reuniendo a lo largo de los años. En sus páginas conviven cuentos, relatos de época y poesías que recuperan experiencias personales, anécdotas compartidas y escenas de una vida marcada por el contacto con la naturaleza y las tradiciones rurales.

“Durante mi vida fui escribiendo distintas vivencias y ocurrencias, tanto mías como de otras personas que me contaban historias. Escribía para mí y las fui amontonando”, contó el autor al recordar cómo comenzó a tomar forma el proyecto. Con el aliento de su entorno y el impulso de Roberto Romani, quien lo animó a concretar la publicación, aquellos textos encontraron finalmente su lugar en un libro.

La obra propone un recorrido por la belleza y la dureza del monte nativo, los vínculos de amistad, el amor por la familia y los personajes que dejaron huella en la memoria colectiva. También aparecen historias vinculadas con el trabajo en las estancias de principios del siglo XX y los matices sociales y culturales del norte entrerriano y el sur correntino.

Con un lenguaje sencillo y cercano, Haiek construye un retrato de una región a través de sus paisajes, sus costumbres y sus protagonistas. Los relatos recuperan un modo de vida y una identidad que se transmiten de generación en generación, y encuentran en la escritura una forma de preservar esas experiencias.

Nacido en el departamento Villaguay y radicado posteriormente en Gualeguay, Juan Carlos Haiek es descendiente de una familia árabe de comerciantes. Durante su trayectoria se dedicó a la compra y venta de hacienda, al comercio regional y a la función pública. Con esta primera publicación, inicia formalmente su camino en la literatura entrerriana y comparte con los lectores las vivencias que marcaron su historia personal y su vínculo con la región.