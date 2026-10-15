Las historias del monte, los recuerdos de infancia y las costumbres del campo entrerriano se reúnen en Vivencias de un montielero, el primer libro publicado por Juan Carlos Haiek, quien llegará a Paraná para compartir su obra con el público. La presentación se realizará este viernes 16 de octubre, a las 18.30, en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, ubicado en la esquina de Buenos Aires y Laprida. La actividad será con entrada libre y gratuita.
Juan Carlos Haiek presenta en Paraná su primer libro, "Vivencias de un montielero"
"Vivencias de un montielero" reúne cuentos, relatos y poesías inspirados en la infancia del autor en el departamento Villaguay
Juan Carlos Haiek presenta "Vivencias de un montielero"
Luego de presentar el libro en septiembre pasado en el Club Social de Gualeguay, el autor desembarca en la capital provincial con una propuesta que combina literatura, memoria y tradición. La jornada contará, además, con el acompañamiento musical del dúo integrado por Daniel y Mauricio Haiek y la presentación del cuerpo de baile de la Asociación Tradicionalista de la Bajada.
Publicado por Ana Editorial, Vivencias de un montielero nació de una colección de escritos que Haiek fue reuniendo a lo largo de los años. En sus páginas conviven cuentos, relatos de época y poesías que recuperan experiencias personales, anécdotas compartidas y escenas de una vida marcada por el contacto con la naturaleza y las tradiciones rurales.
“Durante mi vida fui escribiendo distintas vivencias y ocurrencias, tanto mías como de otras personas que me contaban historias. Escribía para mí y las fui amontonando”, contó el autor al recordar cómo comenzó a tomar forma el proyecto. Con el aliento de su entorno y el impulso de Roberto Romani, quien lo animó a concretar la publicación, aquellos textos encontraron finalmente su lugar en un libro.
La obra propone un recorrido por la belleza y la dureza del monte nativo, los vínculos de amistad, el amor por la familia y los personajes que dejaron huella en la memoria colectiva. También aparecen historias vinculadas con el trabajo en las estancias de principios del siglo XX y los matices sociales y culturales del norte entrerriano y el sur correntino.
Con un lenguaje sencillo y cercano, Haiek construye un retrato de una región a través de sus paisajes, sus costumbres y sus protagonistas. Los relatos recuperan un modo de vida y una identidad que se transmiten de generación en generación, y encuentran en la escritura una forma de preservar esas experiencias.
Nacido en el departamento Villaguay y radicado posteriormente en Gualeguay, Juan Carlos Haiek es descendiente de una familia árabe de comerciantes. Durante su trayectoria se dedicó a la compra y venta de hacienda, al comercio regional y a la función pública. Con esta primera publicación, inicia formalmente su camino en la literatura entrerriana y comparte con los lectores las vivencias que marcaron su historia personal y su vínculo con la región.