Ola de Luz: la campaña de concientización la pérdida de bebés durante el embarazo

La Fundación Era en Abril impulsa una iniciativa de concientización para acompañar a las familias que atravesaron una muerte gestacional, perinatal o neonatal. La propuesta incluye la difusión de información y el símbolo de la Ola de Luz, en el marco de una fecha que busca la concientización sobre estas pérdidas.

Cada 15 de octubre se conmemora el Día de Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, una fecha que busca visibilizar una realidad que atraviesa a numerosas familias y que muchas veces permanece en silencio. En ese marco, la Fundación Era en Abril promueve la campaña Ola de Luz, una iniciativa para generar conciencia, compartir información y acompañar a las madres que perdieron a sus hijos durante el embarazo o poco después del nacimiento.

Desde la organización señalaron la importancia de difundir la propuesta durante los días previos al 15 de octubre, para que el mensaje llegue a la comunidad y no se pierda entre otras informaciones. Por eso, impulsan la circulación de imágenes y materiales de concientización en redes sociales, con el objetivo de que más personas conozcan el significado de esta fecha y puedan sumarse a la iniciativa.

Entre los recursos que se comparten se encuentran imágenes vinculadas con la Ola de Luz y materiales que explican el significado de los símbolos utilizados para visibilizar estas pérdidas. La campaña también busca acercar estadísticas e información que permitan dimensionar la problemática y contribuir a que las familias encuentren espacios de comprensión y acompañamiento.

Desde la fundación remarcaron que la difusión en medios de comunicación y redes sociales resulta fundamental para ampliar el alcance de la iniciativa. En ese sentido, invitaron a compartir los materiales disponibles en las cuentas oficiales de la organización y a sumarse a la campaña durante esta semana.

Una fecha para visibilizar el duelo

La pérdida de un hijo durante el embarazo, el parto o poco después del nacimiento puede implicar un proceso de duelo que no siempre encuentra reconocimiento social. Por eso, la jornada del 15 de octubre propone hablar sobre estas experiencias, generar conciencia y promover una mayor comprensión hacia quienes las atraviesan.

La Fundación Era en Abril trabaja para acompañar a las familias que transitan estas situaciones y para contribuir a que el duelo gestacional, perinatal y neonatal tenga mayor visibilidad. La circulación de información y el uso de símbolos compartidos son parte de las herramientas que buscan acercar esta realidad a la sociedad.

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Además de las actividades de concientización de octubre, desde la organización trabajan en la posibilidad de realizar un nuevo evento el 1° de noviembre. Sin embargo, la propuesta todavía no está confirmada, debido a que se encuentran a la espera de las autorizaciones correspondientes para utilizar el espacio solicitado.

La representante de la fundación explicó que la documentación requerida ya fue presentada y que esperan una respuesta oficial para avanzar con la organización y la difusión de la actividad. También recordó que la concreción de este tipo de iniciativas depende de las autorizaciones y de la disponibilidad de los recursos solicitados.

Hasta tanto no cuenten con la confirmación definitiva, la organización prefiere no anunciar públicamente el evento como una actividad asegurada. Mientras tanto, el foco está puesto en la campaña por el 15 de octubre y en la importancia de compartir el mensaje de la Ola de Luz para acompañar y visibilizar a las familias que atravesaron la pérdida de un bebé.