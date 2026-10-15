Cine Las Tipas radicó una denuncia penal contra las mujeres que arrojaron gas pimienta

Desde el cine confirmaron el desalojo total del complejo por protocolo y anunciaron el reintegro de tickets para los asistentes afectados

A través de un comunicado oficial, el Cine Las Tipas de Paraná calificó el accionar de dos espectadoras como "irresponsable, intolerable e inaceptable", confirmó la evacuación total por protocolo y anunció la devolución del dinero o canje de entradas para los afectados.

Ante los acontecimientos ocurridos en sus instalaciones, la empresa Cine Las Tipas Paraná difundió un comunicado oficial para fijar su postura institucional y detallar los pasos a seguir tras la evacuación del establecimiento.

Denuncia penal y rechazo al comportamiento de las agresoras

En el escrito, la administración del cine informó que procedió a la evacuación total del complejo en estricto cumplimiento de sus protocolos de seguridad. La medida se tomó de forma inmediata luego de que se desataran los incidentes provocados por dos espectadoras, cuya conducta fue definida por la firma como "absolutamente irresponsable, intolerable e inaceptable".

Asimismo, las autoridades del complejo confirmaron que radicaron la correspondiente denuncia penal en contra de ambas personas. Desde la organización expresaron que lamentan profundamente los inconvenientes generados, remarcando que se trató de un hecho ajeno a la organización y al funcionamiento habitual del cine.

Reintegro de entradas y canales de atención

Con el objetivo de responder a los clientes perjudicados, Cine Las Tipas anunció una medida de compensación para todos aquellos que no pudieron concluir la proyección: Los espectadores afectados podrán solicitar el reintegro del valor de su entrada o acceder a una nueva función sin costo. Para hacer efectiva la devolución o el canje de tickets, los asistentes deberán dirigirse a la boletería del cine o contactarse mediante sus canales oficiales.

El hecho que motivó la respuesta oficial

El pronunciamiento de la empresa responde al altercado registrado cerca de las 22:55 en la Sala 4 del complejo ubicado en el Shopping Paso del Paraná. En el lugar, donde había alrededor de 50 espectadores, una discusión por las ubicaciones desencadenó una pelea en la que se utilizó gas pimienta.

Como consecuencia de la sustancia irritante, varios asistentes debieron recibir asistencia médica.

Tras la intervención policial y la llamada al 911, las sospechosas (una mujer de 51 años y su hija de 27) fueron demoradas en el estacionamiento y trasladadas a la Alcaidía por disposición del fiscal Martín Abraham