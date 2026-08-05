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HIF Paysandú: otro megaproyecto que ya generó un amparo ambiental colectivo

La Justicia Federal argentina ya admitió un amparo colectivo contra el Estado Nacional y la empresa HIF Uruguay SA, promovido desde Concordia.

5 de agosto 2026 · 10:10hs
La Justicia Federal argentina ya admitió un amparo colectivo contra el Estado Nacional y la empresa HIF Uruguay SA

La Justicia Federal argentina ya admitió un amparo colectivo contra el Estado Nacional y la empresa HIF Uruguay SA, promovido desde Concordia.
La Justicia Federal argentina ya admitió un amparo colectivo contra el Estado Nacional y la empresa HIF Uruguay SA

La Justicia Federal argentina ya admitió un amparo colectivo contra el Estado Nacional y la empresa HIF Uruguay SA, promovido desde Concordia.
La Justicia Federal argentina ya admitió un amparo colectivo contra el Estado Nacional y la empresa HIF Uruguay SA

La Justicia Federal argentina ya admitió un amparo colectivo contra el Estado Nacional y la empresa HIF Uruguay SA, promovido desde Concordia.

Surge un nuevo conflicto ambiental entre Argentina y Uruguay debido al megaproyecto energético HIF Paysandú, destinado a la producción de combustibles sintéticos. La Justicia Federal de Concepción del Uruguay ya admitió un amparo colectivo contra el Estado Nacional y la empresa HIF Uruguay SA, promovido desde Concordia.

La empresa contempla una inversión multimillonaria para generar hidrógeno verde y otros derivados renovables en la margen oriental del río Uruguay, por lo que ciudadanos entrerrianos iniciaron una acción judicial alegando que el gobierno de Javier Milei no ha exigido los estudios de impacto ambiental transfronterizo necesarios.

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Los demandantes buscan garantizar el acceso a la información y la participación pública, temiendo posibles daños en los ecosistemas y el turismo de la provincia de Entre Ríos, una situación que evoca las tensiones diplomáticas ocurridas años atrás por la instalación de la pastera Botnia en la misma región fronteriza.

HIF Paysandú

HIF Paysandú, es una monumental iniciativa industrial que se planea instalar en la orilla oriental, y que ya genera la reacción en Entre Ríos. A diferencia de las antiguas plantas de celulosa, este complejo busca producir combustibles sintéticos (e-fuels), como e-gasolina y e-metanol, utilizando hidrógeno verde y captura de dióxido de carbono.

Se trata de una inversión sin precedentes para la zona, estimada entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, que incluye parques solares y eólicos, además de una vasta infraestructura portuaria, vial y ferroviaria.

La planta se ubicará en la localidad de Constancia, apenas a 15 kilómetros de Paysandú y frente a las costas de Concordia, en el margen oriental del recurso hídrico compartido.

El impacto directo en Entre Ríos

El punto de mayor fricción para los entrerrianos no es el desarrollo industrial en sí, sino el potencial impacto sobre el ecosistema compartido, el humedal del río Ururguay y la aparente inacción de las autoridades nacionales.

Los denunciantes, entre los que se encuentra Julio Daniel Roh, secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros, Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Concordia, sostienen que un emprendimiento de esta envergadura podría alterar sensiblemente los recursos hídricos y la biodiversidad en ambas márgenes del río; el turismo de costa de la zona de Concordia y alrededores; las actividades productivas.

Amparo contra el Estado Argentino

La Justicia Federal argentina ya admitió un amparo colectivo contra el Estado Nacional y la empresa HIF Uruguay SA.

La demanda no busca frenar la obra por parte de Uruguay, sino cuestionar que el Gobierno argentino habría omitido activar los mecanismos obligatorios de protección ambiental.

Según el escrito judicial, se han incumplido tratados internacionales como el Estatuto del Río Uruguay y el Acuerdo de Escazú, que exigen una evaluación de impacto ambiental transfronteriza y garantizan el acceso a la información pública para los ciudadanos que podrían verse afectados, en este caso, los habitantes de Entre Ríos.

Mientras en Argentina se dirime la cuestión judicial, la empresa multinacional reporta avances significativos en Uruguay, donde aseguran haber obtenido la viabilidad ambiental de ubicación en 2025 y realizado reuniones de participación ciudadana en el departamento de Paysandú. Sin embargo, para la comunidad entrerriana, la falta de instancias de consulta sobre el impacto en el recurso hídrico compartido, y de información clara sobre cómo este "gigante" energético afectará su orilla sigue siendo el centro de la controversia

HIF Paysandú amparo ambiental Concordia
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