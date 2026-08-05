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Martín Palermo se convirtió en el nuevo técnico de Platense tras la salida de Zunino

El Titán ya fue anunciado en el cargo y dirigirá la práctica de este miércoles. En su anterior etapa llegó a la final de la Copa de la Liga 2023, pero perdió ante Rosario Central.

5 de agosto 2026 · 12:15hs
Martín Palermo dirigió 46 partidos en su primera etapa en Platense

Martín Palermo dirigió 46 partidos en su primera etapa en Platense, con 17 triunfos, 12 empates y 17 derrotas.
Martín Palermo es el nuevo entrenador de Platense.

Martín Palermo es el nuevo entrenador de Platense.

Martín Palermo se convirtió en entrenador de Platense, donde dirigió en 2023 y llegó a la final de la Copa de la Liga. El Titán fue presentado este miércoles, firmó contrato hasta diciembre de 2028 y dirigirá la práctica de la jornada en Miraflores para comenzar a preparar el partido del próximo sábado ante Independiente en Avellaneda. Arriba en reemplazo de Walter Zunino y tendrá que afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores.

En medio del tenso clima que vive el Calamar, que incluyó una pelea entre el capitán Ignacio Vázquez y dos plateístas en la goleada en contra por 4-0 ante Talleres este lunes, por la fecha 3 del Clausura, la dirigencia eligió al exgoleador para ocupar el puesto que dejó vacante Zunino.

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Antes de eso, los directivos de la institución de Vicente López se contactaron con Gustavo Costas, quien no aceptó y fueron por Palermo. El cuerpo técnico estará compuesto por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes y los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera. Además del torneo local y la Libertadores, también sigue en carrera en la Copa Argentina.

Martín Palermo se convirtió en el nuevo técnico de Platense tras la salida de Zunino

Martín Palermo es el nuevo entrenador de Platense.

Martín Palermo es el nuevo entrenador de Platense.

El ídolo de Boca viene de ser comentarista de DSports durante la Copa del Mundo, mientras que su última experiencia como entrenador fue entre septiembre y diciembre de 2025, cuando dirigió 17 partidos a Fortaleza y terminó con buenos números (8 triunfos, 4 empates y 5 derrotas), pero no pudo evitar el descenso, por lo que dio un paso al costado.

Esta será la segunda etapa del Titán en la institución de Vicente López porque en 2023 dirigió 46 compromisos en los que fue de menor a mayor porque acumuló 17 victorias, 12 empates y 17 caídas, pero el mayor logro fue haber alcanzado la final de la Copa de la Liga en la que cayó frente a Rosario Central por 1-0.

Martín Palermo se convirtió en el nuevo técnico de Platense

Martín Palermo dirigió 46 partidos en su primera etapa en Platense, con 17 triunfos, 12 empates y 17 derrotas.

Martín Palermo dirigió 46 partidos en su primera etapa en Platense, con 17 triunfos, 12 empates y 17 derrotas.

En el medio de su salida del Calamar y su llegada a Brasil pasó por Olimpia de Paraguay y antes tuvo experiencias en Aldosivi, Curicó Unido de Chile, Pachuca de México, Unión Española, Arsenal y Godoy Cruz en 2012, cuando inició su carrera como DT.

Además de intentar levantar a Platense en este Clausura (tiene un punto y está último en la zona A), el equipo de Palermo disputará los octavos de final de la Libertadores ante Coquimbo Unido. La ida en Vicente López será el miércoles 12 a las 19 y la vuelta el 19 a la misma hora.

Martín Palermo Platense Sebastián Zunino técnico
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