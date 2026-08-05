El Consejo de la Magistratura convoca a concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial

El llamado a concurso del Consejo de la Magistratura es para cubrir diversos cargos vacantes en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú

El llamado a concurso del Consejo de la Magistratura es para cubrir diversos cargos vacantes en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú

El llamado a concurso del Consejo de la Magistratura es para cubrir diversos cargos vacantes en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú

El llamado a concurso del Consejo de la Magistratura es para cubrir diversos cargos vacantes en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú

Se abrieron las convocatorias para cubrir vacantes de defensores auxiliares y vocales en distintas jurisdicciones del Poder Judicial de la provincia. Los periodos de inscripción comenzarán durante el mes de agosto en la sede del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos , ubicado en Paraná.

Mediante la resolución N° 355/26, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos dispuso el llamado a concursos públicos de antecedentes y oposición para cubrir diversos cargos vacantes en el Poder Judicial de la provincia.

La primera de las convocatorias está destinada a seleccionar defensores auxiliares con competencia penal especial y específica de niños, niñas y adolescentes para las jurisdicciones de Concordia, Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, fijándose el periodo de inscripción correspondiente del 18 de agosto al 7 de septiembre de 2026.

Asimismo, el organismo convocó a certámenes públicos para cubrir las vacantes de vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones en las ciudades de Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, sumado al cargo de vocal para la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Paraná. Para estos últimos puestos asignados al fuero penal, el plazo para la presentación de postulaciones se extenderá desde el 24 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026.

Requisitos

Las y los profesionales interesados deberán presentar la documentación requerida por la normativa en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada en Alameda de la Federación 471 de Paraná, de 8 a 12.

Para mayor información y consultas sobre las bases, se puede ingresar al sitio web oficial del organismo. La convocatoria garantiza el cumplimiento de los procedimientos vigentes y prevé la posibilidad de acumular nuevas vacantes que pudieran surgir durante el desarrollo del proceso.