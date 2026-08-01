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Suspendieron el partido de Estudiantes por la muerte de un exjugador y médico residente

La Unión Argentina de Rugby expresó sus condolencias tras el fallecimiento del joven exjugador del Club Estudiantes de Paraná, Agustín Ferreyra.

1 de agosto 2026 · 13:39hs
La muerte del exjugador de Estudiantes.

La muerte del exjugador de Estudiantes.

La trágica muerte de un joven exjugador del Club Atlético Estudiantes de Paraná y médico residente, Agustín Ferreyra, provocó una profunda conmoción en la institución, en el rugby entrerriano y en toda la comunidad deportiva. El fallecimiento se produjo este viernes como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la autopista Santa Fe-Rosario.

Ante esta dolorosa situación, la Unión Argentina de Rugby (UAR) manifestó públicamente su pesar y acompañó a la familia, amigos y a toda la comunidad del club paranaense.

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"La Unión Argentina de Rugby expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad del Club Estudiantes de Paraná en este doloroso momento", expresó la entidad en un comunicado oficial.

Jugaba en Estudiantes

Además, la UAR informó que el encuentro entre Tala Rugby Club y Club Atlético Estudiantes de Paraná, correspondiente a la sexta fecha del Torneo del Interior Copa Zurich, fue suspendido hasta nuevo aviso en señal de respeto y duelo.

La noticia generó una fuerte repercusión entre compañeros, dirigentes, entrenadores y allegados al club, quienes expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales, destacando la calidad humana del joven, su compromiso con el rugby y su vocación por la medicina.

El Club Estudiantes atraviesa horas de profundo dolor, mientras la comunidad deportiva acompaña a sus seres queridos y recuerda a quien dejó una huella tanto dentro como fuera de la cancha.

La reprogramación del partido será informada oportunamente por la organización del Torneo del Interior.

Estudiantes Rugby Fallecimiento
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