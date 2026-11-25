Aníbal Carrasco fue uno de los destacados basquetbolista de Paraná y la Provincia de la década del 80.

Aníbal Carrasco fue uno de los destacados basquetbolista de Paraná y la Provincia de la década del 80.

Profundo dolor en el mundo del básquet de Paraná y de toda la provincia. A los 69 años murió Aníbal Carrasco, símbolo del deporte de la naranja de la década del 80. Dejó una huella imborrable por su talento, su capacidad goleadora y su pasión por la disciplina.

Reconocido por su calidad técnica y su eficacia en los lanzamientos, Carrasco fue uno de los jugadores destacados de la década del 80. Su capacidad ofensiva lo convirtió en un rival difícil de contener dentro de la cancha y en una referencia del básquet de aquellos años.

La carrera de Aníbal Carrasco

A lo largo de su trayectoria, tuvo un vínculo especial con Ciclista, club en el que alcanzó sus mejores actuaciones. En 1985 fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó la primera edición de la Liga Provincial de Básquet. En aquella competencia convirtió 110 puntos en tres partidos y recibió la distinción al primer Jugador Más Valioso (JMV) del certamen.

También defendió los colores de Central Entrerriano de Gualeguaychú y posteriormente se incorporó a Quique Club, donde participó en competencias locales y provinciales. Su recorrido deportivo incluyó, además, una destacada presencia en la selección de Entre Ríos, con la que disputó 11 campeonatos Argentinos consecutivos, entre 1978 y 1988.

Comprometido con el básquet

Su compromiso con el básquet y la pasión por el juego quedaron reflejados en una de sus anécdotas sobre los entrenamientos: "Siempre encontraba algún chico que te alcanzaba la pelota. A ellos les agradezco mucho porque te ayudan de una manera importante".

El básquet entrerriano despide a un jugador que supo ganarse un lugar en la historia y en el afecto de quienes compartieron aquellos años dentro y fuera de la cancha. Su talento, sus conquistas y su legado permanecerán en la memoria de este deporte.