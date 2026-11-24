Elevaron a un juicio por jurados la causa contra Yamil Cabrera por el ataque a balazos ocurrido el 19 de octubre de 2025 donde falleció Jazmín González.

La Jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Dra. Marina E. Barbagelata elevó a un juicio por jurados la causa contra Yamil Cabrera por el ataque a balazos ocurrido el 19 de octubre de 2025 en Paraná donde falleció Jazmín González tras recibir un disparo en la cabeza mientras circulaba como acompañante en una motocicleta.

El acusado enfrentará una pena de 18 años de cárcel, según adelantó la Fiscalía. En tanto, desde la querella se informó que habrá una solicitud mayor en cuanto a la sentencia que la podría caber a Cabrera.

El requerimiento había sido formalizado por la Fiscalía a través del fiscal Laureno Dato, con adhesión de los abogados querellantes Boris Cohen y Pablo Minetti.

La acusación contra Yamil Cabrera

Al darse por agotada la Investigación Penal Preparatoria (IPP), la acusación privada ratificó los cargos contra Yamil Cabrera (20 años), imputado como el autor del disparo que terminó con la vida de Jazmín González.

De acuerdo con la acusación presentada en la causa, los hechos sucedieron la madrugada del domingo 19 de octubre de 2025, alrededor de las 4:20 hs de la madrugada, en el Barrio Bajada Grande de la capital entrerriana.

El altercado fatal tuvo su origen previo en una discusión entre jóvenes a la salida de un evento realizado en calle E del mismo barrio. En ese marco, la víctima Jazmín González circulaba como acompañante a bordo de una moto Keller 110 cc gris guiada por Julián Jonathan Leonel Manrique. A la par transitaba un segundo rodado, una Honda Biz 110 cc roja conducida por Facundo Montenegro, en la cual viajaba Yamil Cabrera como acompañante.

Al llegar a la intersección de Cortada "G" y Cortada "A", las motocicletas fueron interceptadas por Ramiro Benjamín Sosa (15 años), quien intentó agredir a golpes de puño a Cabrera. En ese instante, Cabrera extrajo de sus pertenencias un revólver calibre .38 que portaba sin autorización legal y abrió fuego.

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Un trágico desenlace

Tras realizar un primer disparo contra Sosa que no logró impactarlo, Cabrera continuó efectuando detonaciones en la vía pública a corta distancia del vehículo donde se desplazaba González. Uno de los proyectiles impactó directamente en la región frontal derecha sobre el ojo de la menor, provocando su desvanecimiento e inmediata caída sobre el asfalto.

Jazmín González fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció a los pocos minutos a causa de la gravedad de la lesión, diagnosticándose su deceso por "destrucción de masa encefálica por pasaje de proyectil único disparado por arma de fuego".

El pedido sostuvo que la responsabilidad del imputado se encuentra acreditada mediante un conjunto sólido de evidencias. El 21 de octubre de 2025, durante un allanamiento en la vivienda de Cabrera ubicada en calle Anselmi (Casa 7, Paraná), la División Homicidios secuestró un revólver calibre .38 Largo, marca Amadeo Rossi. El Informe Técnico Pericial Balístico Nº 330/2025 confirmó que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima fue disparado por esa misma arma.

Las filmaciones de las cámaras de seguridad de vecinos de la zona muestran el desplazamiento de los rodados, la agresión con piedras y la secuencia en que el acompañante de la moto (con buzo negro) gira hacia atrás para efectuar los disparos, observándose la caída de la joven y las detonaciones posteriores.

Por otra parte numerosos testigos presenciales y allegados –entre ellos Ramiro Sosa, Facundo Montenegro y Carolina Sandoval– identificaron de manera directa a Cabrera como el autor de las detonaciones.

Se incorporaron, al legajo el informe del Cuerpo Médico Forense, el acta de defunción y los registros de modulaciones al 911.