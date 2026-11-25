La gala de apertura del FICER se realizó este martes en el Centro Provincial de Convenciones, con la proyección de Glaxo, protagonizada por Lali Espósito

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) comenzó este martes con una gala de apertura en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. La primera proyección fue Glaxo, protagonizada por Lali Espósito, que se presentó a sala llena. Con entrada libre y gratuita, el encuentro continuará hasta el domingo 29 de noviembre.

Durante la apertura, el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, destacó la decisión de dar continuidad al festival como una política para fomentar la industria audiovisual y acercar la cultura a los entrerrianos. Por su parte, el presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, valoró el trabajo colectivo detrás de la organización y definió al FICER como un espacio para encontrarse a través del cine.

Esta edición tiene como novedad la presencia de dos mujeres en la dirección artística: Betania Cappato y Florencia Curi. Ambas destacaron la importancia del festival como punto de encuentro para realizadores, trabajadores audiovisuales y público. Además, durante la gala se entregaron los premios Tilda Thamar a la trayectoria a la artista visual Adriana Lestido y a la cineasta Lorena Muñoz.

Bajo el lema “Un lugar donde vive el cine”, el FICER ofrecerá una selección de películas nacionales, internacionales y regionales, junto con talleres, charlas y foros. Entre las novedades se encuentra Vórtice, una nueva sección dedicada al cine fantástico y de terror, que se suma a las distintas propuestas competitivas y muestras del festival.

Entre las actividades destacadas se encuentran el Foro de Coproducción Regional (FORUM), que presentará 14 proyectos audiovisuales ante productores y referentes de la industria, la proyección de Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, con música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, y un homenaje al director Adolfo Aristarain.

Las actividades tendrán como sedes el CPC, La Vieja Usina, Cinemateca Entre Ríos, Mirador TEC, Cine Círculo y Cinemas Las Tipas, entre otros espacios. También habrá propuestas en Concordia, María Grande, Chajarí, Gualeguaychú, Rosario del Tala y San José de Feliciano.

Organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el IAAER, junto a la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos y el Senado provincial, el FICER vuelve a poner en primer plano el trabajo de realizadores y productores y la importancia de generar espacios para el encuentro con el público. La programación completa se desarrolla hasta el domingo 29, con entrada libre y gratuita.