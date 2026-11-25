Un hombre fue detenido en Paraná luego de un aviso por detonaciones de arma de fuego. Secuestraron municiones y una camioneta.

Un hombre de 44 años fue aprehendido este martes por la noche en Paraná, luego de un procedimiento policial iniciado a raíz de un aviso por presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona de calles Simeón Vázquez y Segundo Sombra.

El hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando efectivos policiales acudieron al lugar y observaron a un hombre que, al advertir la presencia de los uniformados, emprendió la fuga a pie.

Tras una persecución, los funcionarios lograron interceptarlo sobre calle Cura Brochero. Durante la huida, el sospechoso descartó una bolsa que posteriormente fue hallada y contenía municiones calibre 22.

Secuestraron una camioneta

En el marco del operativo, y con la colaboración del Grupo Especial, también se localizó una camioneta Renault Kangoo que estaría vinculada al hecho.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se concretó la aprehensión del hombre por el supuesto delito de abuso de arma de fuego. Además, se procedió al secuestro de las municiones y del vehículo.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía.