El sujeto cayó durante un allanamiento en San José que permitió localizar y secuestrar estupefacientes fraccionados en dosis

El sujeto cayó durante un allanamiento que permitió localizar y secuestrar estupefacientes fraccionados en dosis

Un hombre quedó detenido y bajo investigación por el presunto delito de comercialización de drogas en los barrios de San José, departamento Colón. El sujeto cayó este martes por la noche cuando se llevó adelante un allanamiento que permitió localizar y secuestrar estupefacientes fraccionados en dosis, presuntamente destinados a la comercialización al menudeo.

La medida judicial se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles D. Morard y Dr. Bard, en el barrio El Brillante, y se extendió hasta las primeras horas de este miércoles 25, culminando aproximadamente a las 01:43 horas.

Según supo UNO, como resultado de la intervención se procedió al secuestro de envoltorios con clorhidrato de cocaína, acondicionados en dosis individuales y listos para su presunta comercialización, además de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

En el lugar fue detenido un hombre mayor de edad, mientras que otro masculino fue identificado en el marco de las actuaciones.

El operativo

El operativo contó con la colaboración en la misión táctica a cargo del Grupo Especial Colón, cuyos efectivos brindaron el apoyo necesario para el desarrollo de la diligencia, garantizando las condiciones de seguridad durante el ingreso y las tareas de registro.

La diligencia fue autorizada mediante mandamiento judicial N.º 127, por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Jesús David Alexis Penayo Amaya, con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente, en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia.