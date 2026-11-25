En su primer año en la categoría U20 Adrián Viso consiguió títulos nacionales, podios en divisiones superiores y una medalla en el ámbito internacional.

En su primer año en la categoría U20 Adrián Viso consiguió títulos nacionales, podios en divisiones superiores y una medalla en el ámbito internacional.

En su primer año en la categoría U20 Adrián Viso consiguió títulos nacionales, podios en divisiones superiores y una medalla en el ámbito internacional.

La temporada 2026 quedará guardada en la memoria de Adrián Viso como las más importantes de su joven carrera deportiva. El lanzador de jabalina, oriundo de San José, afrontó su primer año en la categoría U20 con resultados sobresalientes, se midió con atletas de divisiones superiores y consiguió destacarse también en el plano internacional.

Como reconocimiento a su rendimiento, la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) lo incluyó entre los tres candidatos a los premios a los mejores atletas del año en su categoría.

Adrián Viso tuvo su premio al esfuerzo

Detrás de cada marca y cada medalla hay una historia de esfuerzo, disciplina y sacrificio. De lunes a viernes, Adrián recorre el camino que separa su ciudad de Concepción del Uruguay para entrenar en la pista del Centro de Educación Física N° 3 Hugo Mario La Nasa. Su rutina comienza a las 13.30, cuando sale de su casa para tomar el colectivo de las 14. Una hora después llega a destino y comienza una jornada de entrenamiento que se extiende hasta las 18.30. Luego se dirige nuevamente a la terminal, donde la espera se hace larga: el servicio de regreso parte a las 23.30, aunque en ocasiones lo hace todavía más tarde.

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Ese esfuerzo cotidiano tuvo su recompensa en una temporada que lo encontró constantemente entre los protagonistas. “Mi año estuvo excelente, la verdad que fue uno de los mejores que he tenido. He triunfado y también he salido segundo, pero igualmente no pasa nada”, resumió en diálogo con Ovación.

La temporada comenzó en marzo, durante la Copa de Clubes disputada en San Guillermo, Santa Fe. Allí se consagró campeón y consiguió mejorar su marca personal, ya utilizando la jabalina de 800 gramos, el implemento correspondiente a su nueva categoría. “Al cambiar de categoría la jabalina que utilizo es más pesada. Es la profesional, la que se usa en los Juegos Olímpicos. Aunque no parezca, eso se siente si no estás bien preparado”, explicó.

La adaptación a las nuevas exigencias no le impidió sostener un nivel competitivo sobresaliente. En U20 se consagró campeón argentino, mientras que también obtuvo el título provincial U23, fue subcampeón nacional de esa división y terminó cuarto en el Campeonato Nacional de Mayores.

Su experiencia en el Iberoamericano U20

Sin embargo, uno de los momentos más significativos llegó en junio, cuando representó al país en el Campeonato Iberoamericano U20 desarrollado en Lima, Perú. Allí consiguió la medalla de bronce con un lanzamiento de 65,70 metros, su mejor registro personal.

“La experiencia estuvo espectacular. Mi idea era ganar y hacer podio porque me venía esforzando mucho. El año anterior había terminado cuarto en el Iberoamericano U18 y en 2024 también había competido internacionalmente, con otro cuarto puesto. Entonces dije que no quería quedar más cuarto, porque siempre me iba con ese sabor amargo de no poder subir al podio”, recordó.

Para alcanzar ese objetivo, Viso realizó una exigente preparación durante el verano y cuidó cada detalle antes de competir. Una vez en Perú, priorizó el descanso y la concentración. “Cuando llegamos al hotel, lo primero que hice fue dormir y descansar, porque competía dos días después. Traté de aislarme un poco de mis compañeros para concentrarme mentalmente y estar tranquilo. Así se logró el objetivo”, relató.

Adrián Viso, exhibiendo la medalla conquistada en el Campeonato Iberoamericano U20

Su lanzamiento en Lima no solamente le permitió subir al podio internacional, sino que también lo ubicó segundo en el ranking argentino de mayores, una referencia que dimensiona el nivel alcanzado por el entrerriano pese a su juventud.

Viso reconoce que competir frente a deportistas de otros países representa una motivación especial. Su espíritu competitivo lo impulsa a buscar constantemente una superación personal. “Soy muy competitivo, sincero y no me gusta perder. Trato de mejorarme a mí mismo”, afirmó.

Incluso, contó que algunos de sus rivales internacionales advirtieron el crecimiento que experimentó durante la última temporada. “En años anteriores estaba varios metros por detrás de ellos. Cuando me vieron lanzar, se sorprendieron y me preguntaron qué estaba haciendo en mi preparación. Les dije que nada especial, solamente perseverancia, disciplina y entrenar todos los días. Trato de no regalarles un día a mis contrincantes”, expresó.

Entre los mejores atletas del país en el 2026

El reconocimiento de la CADA llegó como otro premio a una campaña sobresaliente. Viso comparte la terna con los bonaerenses Manuel Vilela, campeón nacional U20 y U23 y subcampeón iberoamericano U20 en decatlón, y Salvador Lucero, campeón sudamericano U23 en los 3.000 metros con obstáculos. “Estar ternado ya es un montón. Si no gano la votación, no pasa nada. El hecho de estar ahí ya es muchísimo”, reconoció.

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Con una temporada que combinó títulos, récords personales, experiencias internacionales y reconocimientos, Adrián Viso empieza a proyectar nuevos desafíos. Mientras continúa recorriendo kilómetros entre San José y Concepción del Uruguay para sostener su preparación, el joven entrerriano demuestra que el talento necesita de constancia y sacrificio para transformarse en resultados.