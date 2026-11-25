El domingo 13 de diciembre, a partir de las 19, los 20 alumnos de MS Dance se subirán al escenario del Club San Martín para la muestra anual.

La danza tendrá su celebración en el cierre de la temporada de MS Dance Academia de Danza, que realizará su muestra anual el domingo 13 de diciembre, desde las 19, en el Club San Martín (Dr. Fco. Medus 1499). Los 20 alumnos de la institución subirán al escenario para compartir con sus familias y la comunidad todo lo aprendido durante el año, en una presentación que reunirá esfuerzo, dedicación y expresión artística.

Detrás de esta propuesta está María Sanabria, directora de la academia, quien hace tres años decidió dar un paso importante y poner en marcha su propio espacio de formación. Con una década de recorrido en el mundo de la danza, encontró en el trabajo con los más chicos una motivación especial para desarrollar un proyecto que, con el tiempo, fue creciendo hasta convertirse también en un espacio de encuentro y pertenencia.

En diálogo con UNO, Sanabria contó cómo fueron los comienzos de MS Dance y el camino recorrido desde su creación. “Me dedico hace unos 10 años a esto de la danza y hace tres años me decidí a armar mi propio estudio, mi propia academia y empezar con los pequeños. Me gusta el tema de incluir a los chicos en esta rama, que es hermosa”, explicó.

Desde sus primeros pasos, la academia apostó también por la formación de grupos coreográficos con el objetivo de participar en competencias y presentaciones. Esa iniciativa permitió que sus alumnos recorrieran distintos escenarios de la provincia y también de otros puntos del país, con experiencias en ciudades de Córdoba y Santa Fe. Para Sanabria, esos viajes y encuentros forman parte de un proceso de aprendizaje que va mucho más allá de los resultados.

Se viene la muestra anual de la Academia MS Dance

Actualmente, MS Dance trabaja con 20 alumnos de entre 4 y 15 años. La propuesta incluye diferentes estilos y ritmos, entre ellos latino, contemporáneo, reggaetón, cumbia, salsa, merengue y urbano. La directora destacó que busca mantener un grupo cercano y familiar, donde cada estudiante pueda desarrollar sus capacidades y disfrutar del proceso. “A mí me gusta siempre tener algo más chico, más familiar. La verdad que estoy muy conforme con todos los integrantes que están hoy en la academia”, señaló.

MS Dance: una familia que crece

Al momento de observar la evolución del proyecto, Sanabria encuentra uno de los aspectos más gratificantes en los cambios que experimentan los chicos. Más allá de los premios y las actuaciones, destaca el crecimiento personal, la confianza y la seguridad que van adquiriendo a medida que avanzan en las clases.

“En el momento donde uno empieza a formar más que una academia, una familia, se empiezan a ver los logros en todos los niños. Más allá de los premios, está la alegría de ellos en sus avances, en los torneos y en cómo se sienten. Algunos entraban con mucha vergüenza y hoy están súper sueltos”, relató. Incluso, mencionó que las propias familias suelen remarcar los cambios que observan en sus hijos desde que comenzaron a bailar.

Ese vínculo también explica la dedicación que requiere sostener la academia. El trabajo con los chicos demanda tiempo, preparación y acompañamiento, pero Sanabria aseguró que encuentra una recompensa cotidiana en el cariño que recibe. “Los chicos son una esponja, absorben todo. El cariño que transmiten es impresionante: llegar y que te den un abrazo, una sonrisa, verlos salir contentos o que los papás te digan que quieren ir todos los días a bailar es algo hermoso que me llena el corazón”, expresó.

El gran cierre de año

La muestra del domingo 13 de diciembre será una oportunidad para que los alumnos compartan con sus seres queridos el resultado de meses de trabajo. Los ensayos forman parte de una preparación intensa, con semanas de mucha actividad para llegar de la mejor manera a la presentación. Además, será una ocasión especial para quienes no siempre pueden acompañarlos en las competencias y viajes que realizan durante la temporada.

“Van a mostrar todo lo que trabajaron durante el año, todo el esfuerzo, porque ensayan muchísimo. A veces, cuando viajamos, las familias no pueden estar completas, así que este es el momento oportuno para que los vecinos, los tíos y los abuelos puedan ir a ver todo lo que ellos lograron”, explicó la directora.

Para Sanabria, ver a sus alumnos sobre el escenario representa un orgullo especial. “Es hermoso ver cómo se paran y esas caritas contentas cuando ven que los van a mirar. El acompañamiento es muy importante porque ellos disfrutan mucho y les encanta que vayan a verlos. Son los protagonistas de esta vocación”, sostuvo.

El balance de 2026 también dejó motivos para celebrar. La directora destacó los logros individuales y grupales, las experiencias acumuladas en distintos escenarios y el compromiso de un equipo que, según remarcó, se caracteriza por su responsabilidad y dedicación. De cara al próximo año, el objetivo será continuar por el mismo camino, priorizando el disfrute y el crecimiento de cada alumno.

Las puertas abiertas

MS Dance ya comenzó a recibir consultas para quienes quieran sumarse durante 2027. Sanabria explicó que la intención es iniciar las actividades a principio de año para que todos los integrantes puedan comenzar juntos con las coreografías y los ensayos que se desarrollarán durante la temporada. La academia funciona en calle Ohiggins 1005 y utiliza las instalaciones del Club San Martín para las prácticas grupales, que requieren un espacio más amplio.

Se viene la muestra anual de la Academia MS Dance

La invitación, entonces, está abierta tanto para quienes quieran conocer la propuesta como para las familias que acompañarán la muestra. El domingo 13 será una jornada para compartir el trabajo de los alumnos y celebrar un año de aprendizaje, experiencias y crecimiento. Porque, como expresa el lema de la academia, la danza también es una manera de encontrarse y construir juntos.