La producción de granos representó un alza sostenida y un salto productivo de 30 millones de toneladas frente al ciclo anterior.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación indicó que en la campaña 2025/2026 se registraron 171 millones de toneladas producidas desde el sector agrícola, lo que representa un hito histórico que también incluye a la superficie sembrada con 44,6 millones de hectáreas.

Este dato surge del análisis de las series históricas que produce y publica la Secretaría a través de la Dirección Nacional de Agricultura. En ese marco, es destacable el salto productivo observado entre las campañas 2024/2025 y 2025/2026: de 141 millones a 171 millones de toneladas.

Este incremento es multicausal; obedece a mejoras en las variables macroeconómicas impulsadas por el Gobierno Nacional, buenas condiciones de mercado y de inserción internacional de la Argentina, así como la inversión y el paquete tecnológico utilizado por los productores y buen acompañamiento del clima.

Al mismo tiempo, el incremento porcentual de la producción es superior al del área, lo que señala la mejora en los rindes. Este es otro indicador del crecimiento del campo argentino en términos de incorporación de agricultura de precisión, organismos genéticamente modificados, así como en lo relativo a AgTech, maquinaria y riego, entre otras.