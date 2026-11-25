La Justicia rechazó el pedido de domiciliaria de Leonardo Airaldi. Para el TOF, invocó a sus hijos menores como "herramienta" para conseguir el beneficio.

La Justicia rechazó el pedido de domiciliaria de Leonardo Airaldi. Para el TOF, invocó a sus hijos menores como "herramienta" para conseguir el beneficio.

El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió por unanimidad denegar la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria solicitada por la defensa técnica del ruralista Leonardo Airaldi, quien se encuentra condenado a 12 años de cárcel por liderar una organización dedicada al narcotráfico. La resolución fue firmada este 24 de noviembre por los jueces de cámara Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y José María Escobar Cello.

Como contó UNO, el extitular de la Sociedad Rural de Diamante se halla privado de su libertad desde el 8 de marzo de 2024, cuando fue detenido en el marco de la investigación por narcotráfico. Inicialmente permaneció alojado en la Unidad Penal N° 9 "Granja El Potrero" de la ciudad de Gualeguaychú mientras aguardaba el inicio del juicio oral, el cual comenzó el 3 de marzo de este año. Sin embargo, el 28 de febrero de 2026 fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza e incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) del Servicio Penitenciario Federal. Fue cuando comenzó a ser investigado por el presunto plan para atentar contra la vida del juez federal Leandro Ríos, el fiscal federal José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

El 3 de agosto de este año, tras varias audiencias, Airaldi fue condenado a 12 años de prisión y al pago de una multa de 118.404.000 pesos tras ser señalado como organizador y financista de una estructura dedicada al tráfico de cocaína. Concretamente, se lo halló responsable de organizar y financiar actividades de tráfico de estupefacientes desarrolladas entre 2019 y 2024 en Paraná y Diamante, y por el acopio de casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de la localidad santafesina de Puerto Gaboto.

Caso Airaldi: dos penitenciarios fueron apartados de sus funciones en la UP9. Foto UNO/Gonzalo Nuñez

La postura de la defensa de Airaldi y la Fiscalía

La solicitud fue impulsada por la defensora técnica Mariana Barbitta, quien argumentó la ausencia de riesgos procesales que justificaran la continuidad del encierro penitenciario en un penal de máxima seguridad. La letrada alegó el arraigo de su asistido en Diamante, así como afecciones en su salud psíquica derivadas del encierro (estrés, ansiedad y síndrome depresivo) y complicaciones respiratorias ocasionadas por una sinusitis crónica.

El argumento principal de la defensa radicó en el interés superior de sus dos hijos menores de edad, quienes residen en Diamante junto a su madre. La representación legal sostuvo que la domiciliaria permitiría fortalecer el vínculo paterno-filial mediante visitas periódicas.

La defensaofreció un departamento en calle Santiago del Estero N° 517 (2° piso) de Paraná, argumentando que la ubicación estaba "alejada de las localidades de Diamante y Las Cuevas, vinculadas a los hechos por los que este Tribunal condenó a Leonardo Airaldi". Precisó que residiría solo —por haberse disuelto la relación con su expareja Jimena Burne (quien accedió a un probation en la causa narco). En forma subsidiaria, solicitó traslados mensuales de dos horas a Diamante bajo custodia penitenciaria.

Al correrse vista al Ministerio Público Fiscal, el Fiscal General José Ignacio Candioti y el auxiliar fiscal Juan Podhainy propiciaron el rotundo rechazo de la detención domiciliaria.

La Fiscalía remarcó que no se verifican los requisitos legales exigidos y subrayó un hecho nuevo determinante: el dictado de la sentencia condenatoria a 12 años de prisión, circunstancia que consolida una mayor verosimilitud de los peligros procesales y de fuga. El dictamen fiscal se fundamentó en precedentes del TOF de Paraná, de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y en lo declarado en audiencia por la madre de los niños.

"Un dislate mayúsculo", dijo el TOF ante la pretensión Airaldi

En una resolución unánime, los jueces Berros, Rojas y Escobar Cello desestimaron los planteos defensivos. Los magistrados resaltaron que la detención no alteró la dinámica familiar, ya que Airaldi no formaba parte de la vida cotidiana de sus hijos antes de ingresar a prisión. "En ese marco existencial, claramente se observa que el encarcelamiento de Airaldi no provocó ningún cambio en la organización, ritmos y rutinas familiares en que se venían desenvolviendo los niños desde que nacieron. No impactó negativamente ni desarticuló el núcleo familiar primario Airaldi -Kranevitter-niños, pues éste no existía, ni la prisión del padre trascendió en perjuicio de los niños que carecieron desde siempre de su presencia y del vínculo paterno-filial", señalaron, según registró UNO.

Asimismo, el fallo señaló que la invocación del beneficio a favor de los niños no reflejaba una inquietud real por su bienestar: "Mas, la solicitud bajo examen no se aprecia como una 'alternativa adecuada para la revinculación de los niños con su padre' , sino que aparece como 'alternativa' o 'herramienta' para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria al amparo de la alegada finalidad de conformar o iniciar un vínculo paterno-filial que no existe y nunca existió, lo que es algo bien diverso; propósito éste que se avizora como claramente desvinculado de una preocupación real por el interés superior y actual de los niños".

Al evaluar las condiciones del inmueble propuesto en Paraná, la resolución fue categórica: "A ello cabe adunar que las condiciones en que se propone que Airaldi cumpla dicha prisión domiciliaria lucen contradiciendo y desnaturalizando el instituto. Que viva solo en un departamento se revela -si se nos permite la licencia lingüística- como un dislate mayúsculo, pues las condiciones de cumplimiento de la morigeración del encierro que se proponen conspiran -por la propia naturaleza de la configuración propuesta- contra el efectivo cumplimiento de la medida, haciendo de él un beneficio de imposible supervisión y control".

Finalmente, el tribunal desestimó el pedido subsidiario de traslados a Diamante por el impacto perjudicial que causaría en los niños el amplio operativo de seguridad del sistema penitenciario, disponiendo en su lugar que se garantice un régimen de contacto telefónico estable desde el penal de Ezeiza en horarios oportunos.