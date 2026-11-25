La vida de Virginia Silva cambió por completo después de un accidente doméstico ocurrido en diciembre de 2021. Hoy necesita ayuda para su tratamiento.

Perdió la vista tras un accidente y hoy necesita ayuda para continuar con su tratamiento

Virginia Silva tuvo un accidente con un fuerte golpe en la cabeza en diciembre de 2021 y, meses después, perdió completamente la visión por una lesión irreversible en el nervio óptico. Actualmente atraviesa un cuadro de salud complejo que requiere atención especializada en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Para continuar con los estudios y tratamientos necesita recaudar fondos.

La vida de Virginia Silva cambió por completo después de un accidente doméstico ocurrido en diciembre de 2021. Mientras trabajaba cuidando a la madre de un amigo, salió corriendo para auxiliar a un perro que se había enredado con un alambre y terminó golpeándose fuertemente la cabeza contra un aire acondicionado. Lo que inicialmente parecía una lesión sin mayores complicaciones derivó, meses después, en la pérdida total de su visión.

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Su historia

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Virginia relató el difícil camino que atravesó hasta obtener un diagnóstico. Según contó, después del accidente fue atendida y permaneció en observación durante una hora. En ese momento comenzó a notar algunas dificultades para ver, aunque los médicos consideraron que podía tratarse de una consecuencia del golpe.

Sin embargo, con el correr de los días, su visión comenzó a deteriorarse progresivamente. Primero tuvo dificultades para ver durante la noche y luego los problemas se extendieron también al día.

Ante la falta de respuestas, comenzó a recorrer consultorios oftalmológicos y centros de salud públicos y privados de Santa Fe y Paraná. Los diagnósticos eran diferentes y los tiempos de espera para realizarse estudios complicaban todavía más su situación.

"Me acuerdo de estar llorándole a la secretaria diciéndole que, a medida que iban pasando los días, iba perdiendo más la vista y no sabía qué me estaba pasando", recordó.

Finalmente, en septiembre de 2022 llegó al Instituto Saldivar de Mendoza, donde le realizaron distintos estudios durante la misma jornada. Allí recibió una explicación sobre lo que había sucedido: tenía el nervio óptico roto y, debido al tiempo transcurrido, el daño era irreversible.

"La doctora textualmente me dijo: 'Si vos hubieses venido antes, te salvábamos la vista'", contó.

La noticia significó un golpe muy duro para Virgi, que aseguró haber hecho todo lo posible, junto a su familia, para encontrar una respuesta y evitar perder la visión. Sin embargo, cuando finalmente obtuvo el diagnóstico, ya no había posibilidades de revertir el daño.

Buscando respuestas

Actualmente, Virgi es mamá de un bebé de un año y medio. Después del nacimiento de su hijo, comenzó a experimentar fuertes dolores en el ojo izquierdo, que era el único con el que todavía conservaba algo de visión antes de perderla completamente.

El dolor se volvió cada vez más frecuente hasta convertirse en una molestia diaria. Esto la llevó nuevamente a recorrer consultorios oftalmológicos, principalmente en Santa Fe, donde tiene su obra social, aunque también realizó consultas en Paraná.

Durante ese recorrido recibió diagnósticos diferentes. Algunos profesionales le hablaron de una escleritis, una inflamación de la parte blanca del ojo, por lo que fue tratada con corticoides fuertes que le provocaron efectos adversos, aunque el dolor continuó.

Posteriormente, le mencionaron una posible neovascularización, un proceso en el que se forman vasos sanguíneos en zonas del ojo donde normalmente no deberían estar.

Ante la complejidad del cuadro, una oftalmóloga de Rafaela decidió derivarla al Hospital de Clínicas de Buenos Aires, donde actualmente la evalúa un equipo de especialistas.

"Mi caso es muy, muy complejo. Tampoco es que se sabe muy bien qué es lo que tengo", explicó. Ya realizó dos viajes a la capital del país y deberá regresar, posiblemente, dos o tres veces más para continuar con los estudios y las consultas con otros equipos especializados.

Entre las alternativas que evalúan los profesionales se encuentra la posibilidad de aplicarle una inyección en la zona del nervio óptico para intentar controlar el dolor.

Vivir con la discapacidad

El proceso de perder completamente la visión también tuvo consecuencias profundas en su vida cotidiana y emocional. Virginia contó que atravesó un año entero de depresión y que debió comenzar de nuevo en muchos aspectos.

En 2025 nació su hijo y, desde entonces, intenta llevar adelante una vida lo más normal posible. Actualmente asiste a la escuela Helen Keller de Paraná, especializada en discapacidad visual, donde aprende a utilizar el bastón y trabaja para ganar autonomía y poder salir sola.

"Estoy tratando de hacer la vida lo más normal posible. Obviamente que todavía no estoy muy adaptada, porque empecé este año recién", señaló.

A las dificultades de adaptación se sumó la pérdida de sus fuentes laborales. Antes del accidente trabajaba como cuidadora, community manager y cadete. Sin embargo, al perder la visión también perdió esos empleos y, pese a haber buscado nuevas oportunidades, no logró reinsertarse laboralmente.

En la actualidad, su único ingreso es una pensión por discapacidad. "Busqué, busqué, pero no volví a encontrar trabajo en ningún lado. Lamentablemente, las oportunidades son prácticamente nulas", expresó.

Tratamiento

En medio de este escenario, Virginia inició una campaña para recaudar dinero y poder afrontar los próximos viajes a Buenos Aires.

La situación implica una dificultad económica importante, ya que debe trasladarse obligatoriamente con una acompañante y afrontar los gastos que supone permanecer en la capital durante las consultas y los estudios.

Además, explicó que conseguir pasajes gratuitos con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no siempre resulta sencillo. Los cupos disponibles suelen agotarse rápidamente y, para tener mayores posibilidades, debe solicitarlos con más de un mes de anticipación. Cuando no consigue esos lugares, debe afrontar el costo de los pasajes.

Como todavía necesita realizar al menos dos o tres viajes más, pidió colaboración para poder continuar con la atención médica y encontrar una solución al dolor que padece diariamente.

Alias para colaborar

Virginia busca reunir los recursos necesarios para seguir adelante con los estudios y tratamientos. Después de años de incertidumbre y de haber tenido que aprender a reconstruir su vida sin visión, hoy enfrenta un nuevo desafío: encontrar respuestas médicas y aliviar un dolor que condiciona su día a día. Por eso se la puede ayudar a través del siguiente alias: VirgiSilva2026.