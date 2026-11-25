La exposición del artista visual argentino Leonardo Lempel, conocido como KONO, inaugurará el viernes 27 de noviembre en GAP Galería de Arte. Habrá encuentros con el artista y DJ sets en vivo.

El artista visual argentino Leonardo Lempel, conocido como KONO, presentará Konfusión, una muestra de arte contemporáneo que cruza diseño, moda, música y cultura popular. La inauguración será el viernes 27 de noviembre en GAP Galería de Arte, ubicada en Alameda de la Federación 355, Paraná.

Con curaduría de Justine Agasse, la exposición propone un recorrido por un universo creativo en el que las texturas, la geometría, el color y los elementos cotidianos adquieren nuevos sentidos a través de la técnica textil.

Radicado en Buenos Aires, KONO cuenta con más de 40 años de experiencia en el mundo textil. Su obra también recoge influencias de las culturas punk, post-punk, dark y gótica de las décadas del 80 y 90, además de experiencias vinculadas a ciudades como Milán, París y Londres.

La inauguración tendrá actividades el viernes 27 y sábado 28 de noviembre, desde las 20.30, con la presencia del artista y DJ sets en vivo en ambas jornadas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el domingo 13 de diciembre de 2026.