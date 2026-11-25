Diego Díaz retornó a Unión de Santa Fe para continuar con la rehabilitación post Cirugía ligamentaria. Es el cuarto futbolista que se alejó del Rojinegro.

Patronato sufrió una nueva baja en el plantel que se encuentra trabajando en el predio La Capillita bajo las órdenes del entrenador Marcelo Fuentes. Se trata del delantero Diego Díaz, quien regresó a Unión de Santa Fe, entidad propietaria de su pase.

El vínculo del atacante con el Rojinegro tenía vigencia hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el futbolista retornó al Tatengue para continuar con los trabajos de rehabilitación luego de la cirugía por la rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas.

Díaz se incorporó a los entrenamientos de Unión durante la última semana de actividad del año, aunque continuará con un programa de recuperación acorde a los tiempos que demanda su lesión.

De esta manera, el elenco de barrio Villa Sarmiento ya cuenta con cuatro bajas respecto del plantel que afrontó la temporada 2026 de la Primera Nacional. Facundo Heredia y Tomás Attis rescindieron sus respectivos vínculos contractuales, mientras que Alan Sosa, quien deberá regresar a Tigre —club dueño de su pase—, fue licenciado.

Su paso por Patronato

Diego Díaz llegó a Patronato en el último mercado de pases con el objetivo de reforzar el ataque. Su debut con la camiseta rojinegra se produjo el 5 de julio, cuando el conjunto entrerriano cayó 1 a 0 frente a San Martín de Tucumán en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El delantero, nacido en Los Frentones, Chaco, disputó 11 encuentros con la camiseta del Santo y convirtió dos goles durante su paso por la institución.

El 13 de septiembre integró el banco de suplentes en el encuentro frente a Temperley. Ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Brandon Cortés, quien había dejado el campo de juego por un esguince de tobillo. Sin embargo, apenas nueve minutos después, Díaz debió ser sustituido tras sufrir la rotura de los ligamentos cruzados, una lesión que lo marginó del resto de la temporada.