El operativo en el barrio Puerto Sánchez contempló la aplicación de vacunas contra el dengue y el tétanos a vecinos.

La acción buscó completar los esquemas de inmunización, facilitar el acceso a la salud y fortalecer la prevención de enfermedades, ante la crecida del río en Puerto Sánchez . Este trabajo refuerza las tareas que viene sosteniendo el Comité Técnico de Emergencia ante las consecuencias de “El Niño”.

La subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, explicó que la iniciativa “se enmarca en las políticas de atención primaria de la salud que impulsa la gestión de Rosario Romero, con el objetivo de acercar los servicios municipales a los barrios, atender las necesidades de la población y promover el cuidado comunitario”.

La funcionaria destacó que la intervención “surgió a pedido de la comunidad, de los vecinos, de algunos pescadores que querían vacunarse contra el dengue y el tétanos”.

El trabajo es parte y refuerza las tareas que viene sosteniendo el Comité Técnico de Emergencia ante las consecuencias de “El Niño” en sectores costeros de la ciudad.