La actividad será el sábado 28 de noviembre, a las 20.30, en Barriletes. Participará el director Santiago Sarmiento y habrá música en vivo

Una noche que combinará cine independiente, música en vivo y cultura autogestiva tendrá lugar en Paraná. El sábado 28 de noviembre, a las 20.30, se presentará y proyectará el documental La yegua de Troya (Existimos, les guste o no) en Barriletes, ubicado en Courreges 418. La actividad contará con la presencia de su director, Santiago Sarmiento.

La propuesta es organizada por Colectivo Cimarrón y busca generar un espacio de encuentro alrededor del cine y las expresiones culturales independientes. La jornada continuará después de la proyección con un espectáculo musical de Anarkústico.

Además, participarán feriantes autogestivos de la ciudad, mientras que el espacio contará con servicio de cantina para acompañar el encuentro. De esta manera, la actividad reunirá distintas expresiones artísticas y proyectos locales en una misma jornada.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la invitación está abierta a toda la comunidad para acercarse a conocer el documental, compartir música y acompañar las iniciativas culturales autogestivas de Paraná.