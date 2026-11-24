La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual declara como ciudadanos ilustres de la provincia a Lisandro Martínez y Marcos Senesi.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos sancionó este martes el proyecto de ley por el cual declara como ciudadanos ilustres de la provincia a los jugadores de la Selección Argentina Lisandro Martínez y Marcos Senesi. La iniciativa contaba con despacho de la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes.

Otaegui fundamentó la iniciativa y recordó que ambos futbolistas, oriundos de Gualeguay y Concordia, respectivamente, integraron el seleccionado nacional y hoy juegan en las ligas más importantes del fútbol internacional.

Elogios para Lisandro Martínez y Marcos Senesi

Tras repasar la trayectoria de Martínez desde los clubes de barrio de Gualeguay, señaló que son “historias que muchos chicos entrerrianos también la viven” y resaltó el rol de esos clubes, donde los jóvenes “encuentran la pertenencia, encuentran la contención, encuentran una comunidad y un espacio para crecer”. Sobre el paso de ambos por la selección, consideró que en los últimos años fue “la historia colectiva más importante que nos ha ayudado a juntarnos a los argentinos”.

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Por último, el senador hizo extensivo el reconocimiento a entrenadores, familias e instituciones que acompañaron a los jugadores en sus inicios, y celebró “el orgullo de saber que desde nuestros barrios, desde nuestros clubes, desde nuestras ciudades entrerrianas, también se puede soñar en grande y llegar muy lejos”.