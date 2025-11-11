Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

El equipo de Diego Placente terminó con puntaje perfecto luego de sumar tres triunfos en la Copa del Mundo y volverá a salir a las canchas el próximo viernes.

11 de noviembre 2025 · 18:21hs
Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos.

La Selección Argentina cerró la fase de grupos como la mejor selección del Mundial Sub 17. Luego de los triunfos ante Bélgica (3-2) y Túnez (1-0), el equipo de Diego Placente goleó por 7-0 a Fiyi y terminó con puntaje perfecto la primera etapa de la máxima competición de selecciones de la categoría.

De esta manera, y tras la última jornada, quedó definido que su rival en los 16avos de final será México, el próximo viernes 14 de noviembre. La transmisión del partido estará a cargo de la TV Pública y DSports. Hasta el momento, FIFA sólo confirmó el día, pero no el horario de los partidos.

Los mexicanos lograron meterse como el octavo mejor de los terceros, tras caer 3-1 en la última fecha contra Suiza. Previamente, el Tri perdió ante Corea del Sur (1-2) y venció por la mínima a Costa de Marfil (1-0): quedó tercero del Grupo F con tres puntos.

Será un partido especial por la rivalidad que se armó entre Argentina y México a nivel Mundiales tomando como parámetro los recientes cruces en la Copa del Mundo Sub 20 del 2025 en Chile (triunfo 2-0 de la Albiceleste) y en la Mayor durante Qatar 2022 (2-0 venció el equipo de Scaloni).

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos.

En caso de avanzar a octavos de final, el rival de la selección argentina Sub 17 saldrá de la llave que protagonizarán Portugal y Bélgica. Más adelante en el horizonte, un hipotético contrincante de cuartos de final se daría tras los cruces entre los ganadores de Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda.

¿Cómo se estableció el cuadro final camino al título? Para analizarlo desde el caso de Argentina, la Albiceleste terminó con 9 puntos y una diferencia de gol de +9 para ser el mejor entre los 12 primeros que sacaron pasaje a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. El formato marca que, ya con los 32 clasificados, se armó una lista y se enfrentará el número 1 contra el 32 (peor de los terceros). Y así sucesivamente hasta lograr todos los emparejamientos.

Este torneo tiene la modalidad de 48 equipos por primera vez en la historia de los Mundiales luego de la modificación que implementó la FIFA. De esta manera, los dos primeros equipos de cada una de las 12 zonas y los 8 mejores terceros clasificaron a dieciseisavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa.

Una vez que pasen los 16avos, los octavos de final se jugarán el martes 18 de noviembre, mientras que la instancia de cuartos se disputará el viernes 21. La definición de la Copa del Mundo por un lugar en la final, o sea las semifinales, tienen como fecha el lunes 24 y la definición por el trofeo más el duelo por el tercer puesto será el jueves 27 de este mes.

Argentina fue la mejor selección de la fase de grupos

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos.

En cuanto al historial de la Argentina en Copas del Mundo Sub 17, nunca se pudo pasar la línea de semifinales. En la última edición que se realizó en 2023, en Indonesia, la Albiceleste perdió por penales frente a Alemania (el campeón) y finalizó cuarta tras caer 3-0 ante Malí en el partido por el podio. Las mejores actuaciones del seleccionado nacional fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

A lo largo de las Copas del Mundo, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos, escoltado por Brasil (4). Con dos estrellas le siguen México y Ghana, mientras que con una coronación completan Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

Los cruces de 16avos de final del Mundial Sub 17:

Argentina vs. México

Portugal vs. Bélgica

Suiza vs. Egipto

Irlanda vs. Canadá

Estados Unidos vs. Marruecos

Zambia vs. Malí

Brasil vs. Paraguay

Francia vs. Colombia

Austria vs. Túnez

Corea del Sur vs. Inglaterra

Venezuela vs. Corea del Norte

Japón vs. Sudáfrica

Italia vs. República Checa

Croacia vs. Uzbekistán

Senegal vs. Uganda

Alemania vs. Burkina Faso

