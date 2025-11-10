Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi volvió por sorpresa al Camp Nou y emocionó con un mensaje cargado de nostalgia, soñando con regresar algún día al FC Barcelona.

10 de noviembre 2025 · 12:59hs
Lionel Messi sorprendió con una visita al Camp Nou: "Ojalá algún día pueda volver".

Lionel Messi sorprendió este lunes al compartir en sus redes sociales varias fotos tomadas en el Camp Nou, acompañadas de un mensaje cargado de nostalgia y emoción: "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…"

El astro argentino, que el sábado lideró la clasificación del Inter Miami a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS, aprovechó su regreso a España para visitar por sorpresa el estadio donde forjó su leyenda. En su cuenta de Instagram, Messi publicó imágenes tanto en los alrededores del Camp Nou como sobre el césped, con un texto que conmovió a millones de aficionados.

El regreso más esperado: Messi en el Camp Nou

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", escribió Messi.

La publicación reavivó las emociones de los hinchas Azulgranas y volvió a poner sobre la mesa la herida abierta entre el Barcelona y su mayor ídolo, después de una salida abrupta en 2021 que impidió una despedida a la altura de su legado.

Durante el reciente entrenamiento a puertas abiertas con motivo de la reapertura parcial del Spotify Camp Nou, el presidente Joan Laporta fue consultado sobre la posibilidad de organizar una despedida para el argentino.

Su respuesta fue clara: "Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente. Sería una manera hermosa de expresar nuestra gratitud y reconocimiento".

Según ESPN, el club no tenía ningún indicio de la visita que Messi realizó la tarde del domingo. Una fuente de la entidad reconoció que su llegada fue completamente inesperada.

"Nadie en el club sabía nada. Messi apareció y pidió permiso para entrar, a lo que el equipo de seguridad del estadio, una vez que recibió la autorización pertinente, le dio acceso al Camp Nou", explicó la fuente.

Antes de concentrarse con la Selección Argentina en Alicante para preparar el amistoso del próximo viernes frente a Angola, Messi hizo una parada fugaz en Barcelona para conocer por primera vez las obras del nuevo estadio Azulgrana.

La relación entre el futbolista y la actual junta directiva presidida por Laporta sigue siendo tensa, luego de que en 2021 no se concretara una renovación aparentemente pactada y que culminó con el fichaje de Messi por el Paris Saint-Germain.

