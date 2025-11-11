Ya en octavos de final, en el cuerpo técnico barajan la posibilidad de darle descanso a varios jugadores. Di Lollo será cambio obligado, pero habrá más.

Boca vuelve al ruedo después de un fin de semana de euforia, "primer objetivo cumplido" y un lunes libre. Pasado el triunfo en el Superclásico con boleto a la Copa Libertadores 2026, el plantel regresa al predio de Ezeiza para preparar la visita a Tigre del domingo y Claudio Úbeda ya baraja la posibilidad de darle descanso a algunos titulares.

Si bien para el Xeneize será clave la última fecha para quedarse con el primer puesto y así definir todas las instancias eliminatorias -salvo la final- en La Bombonera, el cuerpo técnico entiende que debe priorizar no asumir riesgos en cuanto al tema físico , situación en la que varios están al límite tras una intensa seguidilla.

Boca le ganó a River en La Bombonera y se clasificó para la Copa Libertadores 2026

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

El Superclásico dejó a varios averiados: Leandro Paredes (gemelo), Miguel Merentiel (gemelo), Carlos Palacios y Milton Giménez. El capitán y la Bestia sufrieron molestias y serán evaluados en los primeros días de entrenamiento, mientras que el chileno y el ex Banfield arrastran sobrecargas y son los candidatos a ser preservados el domingo.

La posible salida de Giménez, más allá de lo físico, también está relacionada con que llegó a la cuarta amarilla ante River y, de recibir una más en la última fecha, se perderá los octavos de final del Torneo Clausura (en esa fase ya se limpian). Con esos dos aspectos en consideración, lo más probable es que Úbeda decida resguardarlo.

Entonces, más allá del cambio obligado de Lautaro Di Lollo por suspensión, quien a priori sería reemplazado por Nicolás Figal, en el CT evalúan con fuerza la opción de hacer más variantes en el once de Boca: Palacios y Giménez descansarían, pero habrá que esperar su evolución conforme avance la semana. Si eso sucede, Williams Alarcón y Ander Herrera pelean por ese cupo en el medio, mientras que Brian Aguirre podría sumarse a la delantera.

Cabe aclarar que hay conformismo puertas adentro con la actuación del equipo y los rendimientos individuales, con lo cual la opción de meter mano en la formación está vinculada a una cuestión física y no táctica.