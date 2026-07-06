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Mundial 2026: Henderson sufrió un accidente durante los festejos de Inglaterra

El mediocampista inglés Jordan Henderson debió ser retirado en camilla tras una fuerte caída al intentar superar los carteles publicitarios del Estadio Azteca

6 de julio 2026 · 10:53hs
El mediocampista inglés Jordan henderson

El mediocampista inglés Jordan henderson, “ debió ser retirado en camilla tras una fuerte caída al intentar superar los carteles publicitarios del Estadio Azteca

La Selección de Inglaterra logró sellar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer por 3 a 2 a México en el Estadio Azteca, pero la alegría por el pasaje de ronda quedó empañada por un preocupante incidente. #DiaUno2026

En medio de las celebraciones por la victoria en territorio mexicano, el volante Jordan Henderson protagonizó un duro accidente que encendió de inmediato las alarmas en el seleccionado europeo y requirió asistencia médica de urgencia.

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Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel se pusieron en ventaja gracias a un doblete de Jude Bellingham, aunque México acortó distancias por intermedio de Julián Quiñones. Posteriormente, el goleador Harry Kane estiró la diferencia para los europeos desde el punto del penal, mientras que Raúl Jiménez, utilizando la misma vía, volvió a poner en partido al "Tri", sosteniendo la incertidumbre hasta el pitazo final que decretó el triunfo inglés.

Sin embargo, la euforia del festejo se interrumpió de manera abrupta en los alrededores de uno de los arcos. Henderson, de 36 años, intentó saltar un cartel publicitario para unirse a los abrazos de sus compañeros, pero calculó mal el movimiento y sufrió una caída. Al percatarse de que el mediocampista permanecía inmóvil en el suelo y no podía reincorporarse por sus propios medios, los futbolistas ingleses rodearon el lugar con claros gestos de preocupación y convocaron con urgencia a los camilleros.

Tras ser inmovilizado por el cuerpo médico, el volante del Brentford de Inglaterra fue retirado del campo de juego bajo la atenta mirada de sus compañeros que, si bien luego retomaron parte de los festejos, quedaron notablemente afectada por el episodio.

A la espera de un parte médico institucional que confirme la gravedad de la lesión, el cuerpo técnico de seleccionado inglés aguarda con incertidumbre la evolución del futbolista de la Premier League. Inglaterra deberá afrontar su próximo compromiso en la Copa del Mundo frente a Noruega, en un duelo crucial que pondrá en juego un boleto para las semifinales del certamen internacional.

Mundial 2026 Jordan Henderson Lesión
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