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Inglaterra derrotó a México en un verdadero partidazo y se instaló en cuartos de final

Con un doblete de Jude Bellingham y otro gol de Harry Kane, Inglaterra derrotó 3-2 a México y enfrentará a Noruega por un lugar en semifinales.

6 de julio 2026 · 00:08hs
Inglaterra derrotó a México en un verdadero partidazo y se instaló en cuartos de final.

Inglaterra derrotó a México en un verdadero partidazo y se instaló en cuartos de final.

Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero cumplió el objetivo. En un partido vibrante disputado en el Estadio Azteca, derrotó 3-2 a México y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá con Noruega, que dio el golpe al eliminar a Brasil.

El encuentro comenzó con una hora de retraso debido al riesgo de tormentas eléctricas sobre la Ciudad de México, aunque esa demora no le quitó intensidad a un duelo que respondió a las expectativas desde el primer minuto. El seleccionado local arrancó mejor, impulsado por el apoyo de su público, y obligó a Jordan Pickford a intervenir con una gran atajada ante Raúl Jiménez.

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Con el correr de los minutos, Inglaterra equilibró el desarrollo y golpeó en el momento justo. A los 35 minutos, Bukayo Saka envió un centro preciso desde la derecha que encontró la cabeza de Jude Bellingham, quien abrió el marcador. Apenas dos minutos después, Harry Kane asistió nuevamente al volante del Real Madrid, que definió con categoría para firmar el 2-0 y silenciar al estadio.

Cuando parecía que los europeos se irían al descanso con una cómoda diferencia, México reaccionó. Tras una pelota detenida que la defensa inglesa no logró despejar, Julián Quiñones apareció dentro del área y descontó antes del entretiempo para mantener con vida al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Inglaterra derrotó a México en un verdadero partidazo

Inglaterra derrotó a México en un verdadero partidazo y se instaló en cuartos de final.

Inglaterra derrotó a México en un verdadero partidazo y se instaló en cuartos de final.

El segundo tiempo ofreció un nuevo giro. A los 53 minutos, el defensor Jarell Quansah fue expulsado con tarjeta roja directa tras una dura infracción, dejando a Inglaterra con diez futbolistas. Pese a la inferioridad numérica, el conjunto de Thomas Tuchel amplió la ventaja poco después gracias a un penal convertido por Harry Kane, que estableció el 3-1.

México no bajó los brazos y volvió a meterse en partido. Raúl Jiménez descontó desde los doce pasos tras otra acción sancionada dentro del área y le puso suspenso al tramo final del encuentro. Con el impulso de su gente, el Tri fue en busca del empate y sometió a Inglaterra durante los últimos minutos.

Los Tres Leones resistieron gracias a una sólida actuación de Pickford, que respondió cada vez que fue exigido, y a una defensa que, incluso con un hombre menos, logró sostener la ventaja. Bellingham también resultó decisivo en los instantes finales al despejar una pelota sobre la línea cuando el empate parecía inminente.

Con el pitazo final, Inglaterra aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo y ahora afrontará un desafío de alto voltaje frente a Noruega, una de las revelaciones del Mundial. México, en tanto, volvió a quedar eliminado en los octavos de final y vio frustrado el sueño de seguir avanzando en la Copa del Mundo disputada como anfitrión.

Inglaterra México Mundial 2026 cuartos
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