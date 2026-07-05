Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland.

Con dos goles de Haaland, los nórdicos dieron el golpe, eliminaron a uno de los favoritos y avanzaron a cuartos de final. Neymar descontó para Brasil.

Noruega completó una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial 2026 al eliminar a Brasil en Nueva York tras imponerse 2-1 en el marcador. Erling Haaland lideró a los nórdicos con dos goles y decretó un nuevo fracaso de la Verdeamarela, que se quedó afuera en los octavos de final.

Los europeos se enfrentarán al ganador del cruce entre México e Inglaterra. El equipo de Carlo Ancelotti falló un penal en el primer tiempo, aunque convirtió el descuento por la misma vía de la mano de Neymar en el tiempo de adición.

El partido se desarrolló con los nórdicos manejando la pelota y el Scratch replegado en su campo para golpear con ataques directos. Los europeos impusieron las condiciones en los primeros minutos, al punto de que Patrick Berg convirtió un gol que fue invalidado por fuera de juego. Luego una mala salida desde el fondo, la Verdeamarela se encontró con un penal a favor por una imprudente entrada de David Moller Wolfe sobre Matheus Cunha que el árbitro Ismail Elfath cobró tras la intervención del VAR. Örjan Nyland le ganó el duelo a Bruno Guimarães y le atajó el disparo sobre su palo izquierdo.

Más allá de que hubo varios lapsos intensos en Nueva York, Noruega manejó el ritmo del encuentro con la tenencia de la pelota ante una Brasil especulativa que no ejerció una presión sobre el adversario. No obstante, los europeos regalaron varias pelotas en la salida por abajo a lo largo del primer tiempo. Ambos combinados generaron aproximaciones de peligro: Alisson respondió con firmeza pese a no ser exigido de gran manera y Nyland se destacó con dos buenas atajadas —sobre Gabriel Martinelli y Vinícius Júnior— además del penal.

El complemento inició con un semblante similar en el desarrollo, aunque con un ritmo más bajo: Noruega controló la tenencia de la pelota y Brasil se replegó para contragolpear de forma directa. Más allá del lento trámite, el elenco conducido por Carlo Ancelotti aprovechó la pasividad de su rival y generó dos situaciones de peligro: Endrick desechó un mano a mano con el arquero, quien respondió con seguridad ante un disparo posterior de Rayan. Los nórdicos reaccionaron inmediatamente con dos aproximaciones importantes que Haaland estuvo cerca de concretar y un disparo de Andreas Schjelderup que tapó de forma brillante Alisson.

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland.

Neymar ingresó por segunda vez en el Mundial a los 67 minutos del complemento, aunque no logró gravitar ante un desarrollo del encuentro adverso. Luego de varias aproximaciones, Erling Haaland se impuso de cabeza en el área de la Canarinha tras un centro de Andreas Schjelderup y puso en ventaja a Noruega a los 79 minutos.

Con el resultado a favor, Örjan Nyland enalteció su brillante actuación con una intervención espectacular tras un rechace de un compañero que lo superó por arriba. La Canarinha buscó el empate de forma desesperada y brindó muchos espacios en la defensa que los atacantes nórdicos no lograron aprovechar. El que sí lo hizo fue el Androide Haaland: sacó un potente remate rasante desde la frontal del área para estampar el 2-0 en el minuto 89. El delantero del Manchester City alcanzó los siete goles en cuatro partidos del Mundial.

A pesar de la impotencia por el resultado y cometer múltiples infracciones por nerviosismo, la Verdeamarela descontó en la última jugada. Leo Ostigaard le pegó un codazo a Casemiro dentro del área y Neymar convirtió el descuento de penal. Sin embargo, no fue suficiente y Noruega decretó la eliminación de Brasil en los octavos de final.

Es la primera vez en toda su historia que los europeos alcanzan los cuartos de final de un Mundial. En 1938 (2-1 vs. Italia) y 1998 (1-0 vs. Italia) quedó eliminado en los octavos de final, mientras que en 1994 cayó en la fase de grupos. Ahora, se medirá contra el vencedor de México-Inglaterra. El duelo de los cuartos de final se jugará en Miami el sábado 11 de julio a las 18:00 (hora argentina). Más adelante en el cuadro, en una posible semifinal, se cruzará contra el ganador de las llaves entre Argentina/Egipto y Suiza/Colombia.

Noruega arribó a los octavos de final tras clasificar segunda en el Grupo I tras ser superada por Francia. En los 16avos se impuso por 2-1 sobre Costa de Marfil con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland. El Scratch se metió tras eliminar a Japón por 2-1 con un gol agónico en el último minuto.

Tras la histórica derrota contra Alemania por 7-1 en 2014, Brasil no logró superar los cuartos de final en una Copa del Mundo: cayó 2-1 contra Bélgica en 2018 y por penales contra Croacia en Qatar 2022 en dicha instancia. Pese al arribo de Carlo Ancelotti, la Verdeamarela quedó eliminada en los octavos en 2026.