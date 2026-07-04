Mundial 2026: Marruecos goleó a Canadá y avanzó a cuartos de final

Marruecos ingresó entre los ocho mejores del Mundial 2026 al superar 3 a 0 a Canadá. Espera por el ganador de Francia-Paraguay.

La selección de Marruecos goleó este sábado 3 a 0 a su par de Canadá y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará con el ganador del cruce entre Francia y Paraguay. Los autores de los goles del encuentro que se llevó a cabo en el Houston Stadium fueron Azzedine Ounahi (por duplicado) y Soufiane Rahimi.

Canadá tuvo un inicio mucho mejor que el de sus rivales, ya que salió mucho más decidida y rápidamente comenzó a generar situaciones. La primera fue a los cuatro minutos con un buen pase que recibió el delantero Jonathan David dentro del área, aunque quiso definir con muy poco ángulo y el arquero marroquí Yassine Bounou tapó sin mayores inconvenientes.

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La más clara para Canadá se dio a los 10 minutos, cuando el delantero Tani Oluwaseyi quedó mano a mano con Bounou, pero este último volvió a lucirse con una gran atajada para mantener la igualdad.

A partir de allí Marruecos logró acomodarse un poco y empezar a desactivar los ataques canadienses, aunque seguía sin ideas para generar peligro en el área rival.

Marruecos edificó la clasificación en la segunda etapa

En el segundo tiempo, Marruecos le hizo pagar carísimo la falta de eficacia a Canadá, ya que rápidamente abrió el marcador cuando corrían solo cinco minutos a través de Ounahi, quien definió en el borde del área tras un gran pase del lateral derecho Achraf Hakimi en una jugada preparada de tiro libre.

¡JUGADA PREPARADA Y GOL MARROQUÍ!



A los cinco minutos del segundo tiempo, Ounahi puso el 1 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/CcmYPxlJy8 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Pese a la insistencia de los canadienses, Marruecos pudo liquidar el encuentro a los 37 minutos del complemento, cuando Ounahi estiró la ventaja tras recibir dentro del área por parte de Brahim Díaz.

LLEGÓ EL SEGUNDO PARA MARRUECOS



Azzedine Ounahi llegó a su doblete y selló el 2 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/T3WKmn15o7 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Finalmente, Rahimi estampó el 3-0 definitivo al definir luego de una contra perfecta de los marroquíes el cronómetro ya marcaba los 52 minutos de la segunda mitad.

GOLEA Y SE CLASIFICA MARRUECOS



Otra vez salió al contraataque el equipo africano y ahora, de la mano de Rahimi, puso el 3-0 ante Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MzYWgJCkqN — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

De esta manera, Marruecos consiguió meterse en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se cruzará con Francia o Paraguay.