Mundial 2026: el corazón de Lisandro Martínez volvió a rugir

Lisandro Martínez fue la gran figura de la victoria de la Selección Argentina sobre Carbo Verde por 3 a 2 por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con un gol, personalidad y la entrega que lo caracteriza, Lisandro Martínez fue una de las grandes figuras de la selección argentina en la sufrida victoria por 3 a 2 sobre Cabo Verde, un triunfo que depositó a la Albiceleste en los octavos de final del Mundial 2026 y volvió a ratificar el espíritu indomable del equipo de Lionel Scaloni.

El marcador central nacido en Gualeguay resumió el ADN de este seleccionado con una frase que explica el recorrido de un grupo acostumbrado a levantarse en los momentos más difíciles. “La resiliencia del equipo. Nunca bajar los brazos, nunca abandonar. Luchamos hasta el final”, afirmó apenas consumado el triunfo, reflejando el temple de un plantel que volvió a demostrar que no negocia el esfuerzo.

Lejos de minimizar la exigencia del compromiso, el Licha valoró el trabajo realizado por Cabo Verde y recordó que en una Copa del Mundo no existen rivales sencillos. “Los mata a mata son así, no hay que confiarse. Ellos hicieron un excelente partido, hay que felicitarlos. Fueron dos equipos que dejaron todo. Fuimos justos ganadores y estoy muy orgulloso de este equipo”, sostuvo el oriundo de Gualeguay.

Lisandro Martínez, con sentido de juego colectivo

Aunque su grito de gol desató el festejo argentino, el entrerriano dejó en claro que su esencia sigue siendo la de un defensor. “Me preocupo para que no nos hagan goles. Me voy un poco descontento por eso, pero ganamos. Le dimos una alegría a toda la gente”, señaló, sin ocultar la autoexigencia que lo convirtió en uno de los zagueros más confiables del fútbol mundial.

La emoción también tuvo un costado íntimo. En las tribunas estuvieron su familia, su esposa y su hija, testigos privilegiados de otra noche inolvidable. “Vino mi familia, mi mujer, mi hija, mi mamá a quien hacía mucho no veía. Estoy muy feliz”, confesó, mezclando la felicidad del triunfo con la emoción de compartirlo con los suyos.

El sufrimiento fue parte del camino, pero también una nueva muestra del temple de una Selección que parece crecer cuando el escenario se vuelve adverso. “Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo no se da nunca por vencido. Hay una energía muy grande en este grupo. Eso hace la diferencia en los detalles”, remarcó.

Un llamado de atención para la siguiente instancia del Mundial 2026

Con la clasificación asegurada, Martínez dejó una última reflexión que sonó a advertencia para los próximos rivales. “Estamos preparados para todos. Está bueno que pasen estas cosas. A veces hay que sufrir, ponerse a prueba. Lo hicimos de la mejor manera”.

Desde Gualeguay hasta el escenario más importante del fútbol mundial, Lisandro Martínez volvió a honrar la tradición de los futbolistas entrerrianos que hicieron de la entrega una bandera. En una noche de tensión y resistencia, el defensor fue mucho más que un goleador: fue el reflejo de un equipo que, cuando todo parece complicarse, encuentra en el sacrificio, la convicción y el orgullo la fuerza para seguir escribiendo su historia.