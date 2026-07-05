Liga Federal: Sionista jugará un tercer partido y Urquiza de Santa Elena quedó eliminado

En los segundos partidos de la Interconferencias de la Liga Federal, el Centro perdió con Caza y Pesca y este domingo define su serie. River barrio al Naranja.

Sionista no consiguió su objetivo de ganar y barrer la serie al perder el sábado por la noche con Caza y Pesca en Don Torcuato por 77 a 63 en el segundo encuentro de la serie de interconferencia de la Liga Federal de Básquet .

En el local, Juan Martín Bello anotó 22 puntos y se destacó cono el goleador del juego. En Sionista, Franco González fue el sobresaliente con 17 puntos y Lucas Nieto con 14 unidades.

Con este triunfo, Caza y Pesca igualó el mano a mano y forzó a disputar un tercer y último encuentro a llevarse a cabo este domingo nuevamente en Don Torcuato, a partir de las 20.30 horas.

Urquiza de Santa Elena, eliminado

Urquiza de Santa Elena quedó eliminado de la Liga Federal al caer derrotado de local con River Plate por un cerrado 68 a 66 en el segundo encuentro entre ambos equipos. De esta manera, el Millonario cerró la llave 2 a 0 y espera por el ganador del duelo entre Sionista y Caza y Pesca.

En su primer partido, Urquiza cayó por 87 a 45 en condición de visitante y llegó con la obligación de ganar los dos partidos jugando como local.