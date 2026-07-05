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Murió Rubén Cuestas, leyenda de la música entrerriana

Rubén Cuestas falleció a los 84 años. Integró junto a su hermano Néstor el histórico dúo Los Hermanos Cuestas.

5 de julio 2026 · 21:03hs
Con la muerte de Rubén Cuestas se va parte importante de la cultura entrerriana.

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Rubén Cuestas, uno de los máximos referentes de la música litoraleña y de la chamarrita entrerriana, falleció este domingo a los 84 años. Integrante del histórico dúo Los Hermanos Cuestas junto a su hermano Néstor, dejó un legado artístico que marcó profundamente la identidad cultural y musical de Entre Ríos.

Conocido como "el amigo de los pájaros", Rubén desarrolló desde muy pequeño una extraordinaria habilidad para imitar el canto de las aves entrerrianas. Ese talento se convirtió en una marca registrada del conjunto y en uno de los rasgos más distintivos de sus interpretaciones.

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Junto a Néstor Cuestas, fallecido el 23 de septiembre de 2020, conformó el histórico dúo Los Hermanos Cuestas, una formación que marcó un antes y un después en el folclore entrerriano y llevó la identidad musical de la provincia a los principales escenarios del país y del exterior.

El legado de Rubén Cuestas, construido junto a su hermano durante décadas, quedó reflejado en un repertorio que sigue identificando a varias generaciones y en un estilo inconfundible que convirtió el canto de los pájaros en uno de los símbolos más representativos de la cultura entrerriana.

La carrera de Rubén Cuestas

Nacido en Diamante, desde niño mostró una marcada vocación por la música. Durante su adolescencia integró junto a Néstor el coro de la Asociación Verdiana y el Coro de Cámara de su ciudad. Más adelante formaron el dúo "Los Baqueanos", con el que comenzaron a recorrer distintos escenarios de Entre Ríos.

En 1964 participaron por primera vez del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde recibieron una mención especial, ya que en ese momento no existía una categoría para dúos. Ese reconocimiento les permitió compartir escenario con figuras de la talla de Margarita Palacios y Jorge Cafrune.

Tres años después llegaron a Buenos Aires con apenas un bombo y una guitarra, en plena época dorada del folclore argentino. Debutaron en los programas televisivos "Patio de Tango" y "La Querencia", dando inicio a una carrera artística que no dejó de crecer.

Ya bajo el nombre de Los Hermanos Cuestas, se consolidaron como uno de los dúos más representativos del litoral argentino, con innumerables presentaciones en radio, teatro, cine y televisión.

El gran salto llegó en 1972 cuando, apadrinados por Florencio López, regresaron a la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Tras una ovación inolvidable alcanzaron la consagración que impulsó definitivamente su carrera y los convirtió en una de las grandes revelaciones del festival.

En 2022, Rubén celebró el 50° aniversario de aquella histórica consagración del 23 de enero de 1972, fecha que marcó el inicio de una trayectoria dedicada a difundir la música entrerriana por todo el país, siempre acompañada por el inconfundible canto de las aves.

La carrera de Los Hermanos Cuestas trascendió las fronteras de la provincia. Participaron en las películas "Los gauchos judíos" y "Mire qué lindo mi país paisano", además de grabar numerosas obras propias y composiciones de autores fundamentales como Linares Cardozo, Víctor Velázquez, Jorge Méndez, Santos Tala, Juan Carlos Mondragón y Carlos Santamaría.

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